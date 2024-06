Hitzler Ingenieure erhält Auszeichnung für KI-Software zur Nachhaltigkeitsbewertung von Gebäuden

Daja Goesmann, Fachbereichsleiterin Nachhaltigkeit bei Hitzler Ingenieure, und Ernst Neumann, Geschäftsführer der Hitzler Ingenieure GmbH & Co. KG, haben in Berlin die Auszeichnung entgegengenommen.

„Im Fokus unseres KI-Software-Projekts ‚ai:cm – KI-gestütztes Audit + Entwicklung von Immobilien‘ steht zum einen die CO 2 -Reduzierung im Bausektor sowie die Vereinfachung und Beschleunigung von Auditierungen und Zertifizierungen in diesem Bereich – mit dem Zweck einer nachhaltigen Erreichung der Klimaziele“, sagt die Fachbereichsleiterin Nachhaltigkeit bei Hitzler Ingenieure, Daja Goesmann. „Wir freuen uns sehr über die Auszeichnung, die uns bestätigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind.“

Ziele des Projekts

Das frisch gewürdigte Projekt wird zukünftig in einer hochflexiblen cloudbasierten Umgebung Dokumentenstrukturierungen, Lebenszyklusanalysen (LCA), Energiebedarfsberechnungen sowie Monitoring und Optimierungen nach aktuell geltender Regulatorik für den Bestandsbau analysieren. Die Ziele: Qualitätssicherung im Planungs- und Bauprozess, Erreichung von Klimaneutralität bei Bestandsgebäuden, Erstellung von CO 2 -Bilanzierungen – bspw. als Grundlage eines Klimaschutzfahrplans in Neubau- und Sanierungsprojekten –, deutliche Vereinfachung von Auditierungen in der Bauwirtschaft zur schnelleren Umsetzung von klimaschützenden Maßnahmen wie der Green Deal – die EU-Vorgaben zur Klimaneutralität bis 2050 – sowie die Anforderungen des deutschen Klimaschutzgesetzes.

„Die Herausforderungen zum Erhalt eines für den Menschen lebenswerten Planeten sind zu groß, um sie durch den Menschen allein bewältigen zu können“, sagt Goesmann. „Hitzler Ingenieure sieht im KI-Kooperationsprojekt eine Bandbreite an Möglichkeiten und Anwendungsfällen, gerade im Bereich der Sanierung von Bestandsgebäuden. Mit der cloudbasierten KI-Software ‚ai:cm‘ können wir eine Unterstützung auf dem Weg zur Klimaneutralität bieten und Handlungsmöglichkeiten darstellen.“ Die Software befindet sich aktuell in der Testphase und soll Ende Juni eingeführt werden.