Graphisoft gibt die Details der dritten Umstellungsphase auf Subscription bekannt

Graphisoft, einer der führenden Entwickler von BIM-Softwarelösungen für Architektur und multidisziplinäre Planung, hat die Rahmenbedingungen für die dritte Phase der Umstellung auf das Archicad-Abonnementmodell bekannt gegeben, die in Deutschland und Österreich am 1. Juli 2026 beginnt. Wie bereits im November 2025 näher ausgeführt, können Bestandskunden mit unbefristeten Archicad-Lizenzen (Perpetual licences) und aktiven Serviceverträgen ihre Lizenzen weiterhin zu Vorzugskonditionen in ein Archicad-Abonnement umwandeln. Die derzeit geltenden Konditionen für den Umstieg verlängert Graphisoft bis zum 30. Juni 2026.

Zum 1. Juli 2026 startet Phase 3 der Umstellung von Archicad-Kauflizenzen auf Subscription. Die Abonnement-Modelle ermöglichen Architekten und Fachplanern einen einfachen Zugang zu aktueller BIM-Technologie und cloudbasierter Zusammenarbeit.

Bild: MJE House Jacobsen Arquitetura, Brasilien; Fotograf: Leonardo Finotti Zum 1. Juli 2026 startet Phase 3 der Umstellung von Archicad-Kauflizenzen auf Subscription. Die Abonnement-Modelle ermöglichen Architekten und Fachplanern einen einfachen Zugang zu aktueller BIM-Technologie und cloudbasierter Zusammenarbeit. Bild: MJE House Jacobsen Arquitetura, Brasilien; Fotograf: Leonardo Finotti

„Die Technologie in der Baubranche entwickelt sich mit rasender Geschwindigkeit“, so Daniel Csillag, CEO von Graphisoft. Er ergänzt: „Durch die Umstellung auf ein Abonnement profitieren die Anwender von agilen, reaktionsschnellen und stets aktuellen Softwarelösungen – und zwar sobald diese auf den Markt kommen! Wir wissen, dass Preisstabilität und eine langfristige Planbarkeit für den Erfolg unserer Kunden von zentraler Bedeutung sind. Darum ist es weiterhin unser Ziel, moderate, kalkulierbare jährliche Anpassungen vorzunehmen, um die Umstellungs-Abonnements schrittweise an den langfristigen Listenpreis anzupassen, sofern sich die Wirtschafts- oder Marktbedingungen nicht wesentlich verändern.“

Graphisoft empfiehlt seinen Kunden aus Österreich und Deutschland, die FAQs zur Umstellung vom Servicevertrag auf Subscription zu besuchen, um weitere Informationen zum Umstellungsprogramm auf Abonnement-Modelle zu erhalten. Weiterführende Informationen zu Archicad, DDScad, MEP Designer sowie den anderen Lösungen und Services des Anbieters finden Sie unter dem Link für Deutschland bzw. dem Link für Österreich.