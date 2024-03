Neuer CEO bei Graphisoft

Daniel Csillag war bereits von 2017 bis 2022 als CEO von Nevaris und General Manager von Bluebeam (DACH-Region) Teil der Nemetschek Group. Nun kehrt er an seine alte Wirkungsstätte als neuer CEO von Graphisoft zurück.

Bild: Graphisoft

Csillag war bereits von 2017 bis 2022 als CEO von Nevaris und General Manager von Bluebeam (DACH-Region) Teil der Nemetschek Group. In dieser Zeit verantwortete er unter anderem die Akquisition von 123 erfasst – einer mobilen Cloud-Lösung zur Datenerfassung auf Baustellen. In den vergangenen zwei Jahren war er Vertriebschef (Chief Revenue Officer) bei Thinkproject, einem renommierten Anbieter von Bau- und Asset-Management-Software.

Csillag startete seine Karriere bei Transtec und Bechtle, wo er die internationalen Geschäftsaktivitäten steuerte. Seine erste Position als CEO trat er bei Exact Software an, einem Spezialisten für Unternehmenssoftware, u. a. auch für den Bausektor. Nach dem Verkauf des Deutschlandgeschäfts von Exact an das Softwareunternehmen Sage übernahm er die Position Vice President Enterprise Sales und war Geschäftsführer für die Bereiche Personalabrechnung und Personalwesen.

„Mit seiner Branchenexpertise und langjährigen Erfahrung hat Huw Roberts in den letzten Jahren maßgeblich zum Erfolg von Graphisoft beigetragen“, betont César Flores Rodríguez, Chief Division Officer, Planning & Design and Digital Twin, der Nemetschek Group. „Wir danken Huw für seinen Einsatz und das Engagement für die Nemetschek Group und wünschen ihm für die weitere Zukunft alles Gute. Gleichzeitig freue ich mich sehr, dass wir Daniel Csillag als neuen CEO für Graphisoft gewinnen konnten. Er ist eine sehr erfahrene Führungspersönlichkeit mit langjähriger Industrieexpertise. Ich bin davon überzeugt, dass er mit dem bestehenden Team von Graphisoft das Unternehmen in die nächste Innovations- und Wachstumsepoche führen wird.“