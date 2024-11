Gesenkte Heizkosten mittels Funkthermostat

Für jede Kommune ist die Reduzierung des Energieverbrauchs in ihren Gebäuden von Bedeutung. Laut dem Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz entfallen bis zu 69 % der Gebäudeenergiekosten auf die Heizung. Das größte Einsparpotenzial liegt laut der Deos AG daher in der Raumwärme. In der Eduard-Orth-Grundschule in Germersheim wurden 130 batterielosen Funk-Heizkörperthermostat „TEO“ innerhalb von drei Tagen in den Unterrichtspausen installiert. Das Ablassen von Wasser aus dem Heizkörper war nicht erforderlich. Durch die Temperatur-Nachabsenkung und dem Wochen- und Ferienkalender wird zentral und Raum-für-Raum die Heizungstemperaturen zentral eingestellt. Der optionale Einbau von LoRaWAN-Funktechnologie an Fensterkontakten ermöglicht zusätzlich die Fenster-Offen-Erkennung. Das Heizsystem regelt dann bei geöffneten Fenstern die Heizung automatisch herunter und wieder hoch.

Für die Benutzergruppen (Lehrer, Hausmeister, Rathaus) wurden unterschiedliche Bedienebenen und -rechte eingerichtet, sodass sich auch der grafische Detaillierungsgrad in der Bedienung der jeweiligen Rolle anpasst. Das System kann komplett lokal laufen oder wahlweise über die Deos IoT-/Cloud. So kann jederzeit und ortsunabhängig per Smartphone oder Tablet die Soll-Temperaturen für jeden Raum einstellen, den Anlagenzustand überwachen und Berichte automatisch erhalten. Nach aktuellem Analysestand liegt die Energieeinsparung in Germersheim bei 30 %. Dieses Projekt sowie die geplanten Erweiterungen sind ein Schritt zur Erfüllung des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) für Nicht-Wohngebäude: Der Immobilienwert und die Reputation steigen und die CO 2 -Emissionen werden reduziert.