Fusion von Lindab und Felderer

Die Lindab Group aus Schweden vollzieht zum 1. Mai 2025 die rechtliche Verschmelzung der Lindab GmbH und der Felderer GmbH. Durch diese Fusion entsteht eine Marktpräsenz mit klar definierten Markenstrukturen: Felderer wird als Handelsmarke für die Distribution von Lüftungsprodukten in ganz Deutschland ausgebaut, während Lindab weiterhin als Hersteller für Lüftungsanwendungen agiert. Die neue Einheit firmiert als Lindab GmbH mit Sitz in Feldkirchen bei München. Mit der Übernahme der Felderer GmbH im Jahr 2022 begann eine strategische Zusammenführung beider Unternehmen. In den vergangenen drei Jahren wurden doppelte Produktions- und Logistikstrukturen in Süd- und Mitteldeutschland zusammengeführt sowie das klassische Lindab-Industrie-Sortiment mit dem marktführenden Handelssortiment von Felderer harmonisiert.

„Unsere Kunden profitieren von einer klaren Markenstrategie, einem optimierten Produktangebot und einer noch besseren Verfügbarkeit“, sagt Philipp Felderer, Vorsitzender Geschäftsführer der Lindab GmbH zu der Fusion.

