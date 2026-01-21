FGK veröffentlicht Branchenverzeichnis 2026

Die Ausgabe 2026 des „Wegweisers durch die Klima- und Lüftungsbranche“ ist erschienen. Der Fachverband Gebäude-Klima e. V. (FGK) bietet damit einen Überblick über seine Mitgliedsunternehmen und deren Tätigkeitsbereiche. Dem alphabetisch geordneten Gesamtverzeichnis folgen thematische Übersichten nach Produktgruppen und Dienstleistungen. Der Abschnitt „Raumlufttechnische Anlagen – Planung, Ausführung, Wartung und Inbetriebnahme“ zeigt übersichtlich, welche Unternehmen in den jeweiligen Objektbereichen tätig sind.
Auf knapp 100 Seiten enthält der „Wegweiser durch die Klima- und Lüftungsbranche“ ein übersichtlich gegliedertes Branchenverzeichnis.
Bild: FGK
Auch Anbietern von Reinigungsgeräten und von Dienstleistungen zur Reinigung Raumlufttechnischer Anlagen sind jeweils eigene Rubriken gewidmet, ebenso wie planenden Ingenieuren, Sachverständigen und Gutachtern, wissenschaftlichen Instituten, Aus- und Weiterbildungsstätten, Verbänden, Verlagen und Fördermitgliedern. Das Nachschlagewerk wendet sich an Fachkräfte aus den Bereichen Architektur, Planung und Anlagenbetrieb sowie an Auftraggebende. Auf der Homepage steht die aktuelle Auflage im Menüpunkt Dokumente/Literatur zum Download zur Verfügung. Sie ist mit dem Suchbegriff „Wegweiser“ zu finden. Als gedrucktes Einzelexemplar kann der Wegweiser bei der FGK-Geschäftsstelle angefordert werden.
