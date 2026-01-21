FGK veröffentlicht Branchenverzeichnis 2026

Die Ausgabe 2026 des „Wegweisers durch die Klima- und Lüftungsbranche“ ist erschienen. Der Fachverband Gebäude-Klima e. V. (FGK) bietet damit einen Überblick über seine Mitgliedsunternehmen und deren Tätigkeitsbereiche. Dem alphabetisch geordneten Gesamtverzeichnis folgen thematische Übersichten nach Produktgruppen und Dienstleistungen. Der Abschnitt „Raumlufttechnische Anlagen – Planung, Ausführung, Wartung und Inbetriebnahme“ zeigt übersichtlich, welche Unternehmen in den jeweiligen Objektbereichen tätig sind.

Auf knapp 100 Seiten enthält der „Wegweiser durch die Klima- und Lüftungsbranche“ ein übersichtlich gegliedertes Branchenverzeichnis.

Homepage steht die aktuelle Auflage im Menüpunkt Dokumente/Literatur zum Download zur Verfügung. Sie ist mit dem Suchbegriff „Wegweiser" zu finden. Als gedrucktes Einzelexemplar kann der Wegweiser bei der FGK-Geschäftsstelle angefordert werden.