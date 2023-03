Das handliche Nachschlagewerk bietet eine umfassende Übersicht über die Akteure und Institutionen der Klima- und Lüftungsbranche.

Wegweiser durch die Klima- und Lüftungsbranche", den der Fachverband Gebäude-Klima e. V. (FGK) auch in diesem Jahr neu aufgelegt hat, erhalten Fachkräfte aus den Bereichen Architektur, Planung und Anlagenbetrieb sowie Auftraggeber ein systematisch gegliedertes Verzeichnis. Der Wegweiser nennt in alphabetischer Reihenfolge alle Mitgliedsunternehmen des FGK mit ihren Kontaktdaten. In weiteren Auflistungen sind Anbieter nach Produktgruppen und Dienstleistungen geordnet. Der Abschnitt „Raumlufttechnische Anlagen – Planung, Ausführung und Wartung" zeigt, in welchen Objektbereichen – vom Wohngebäude bis zu den unterschiedlichen Nichtwohngebäuden – die einzelnen Unternehmen tätig sind. Anbieter von Reinigungsgeräten und von Dienstleistungen zur Reinigung Raumlufttechnischer Anlagen sind ebenso zu finden wie Sachverständige und Gutachter, wissenschaftliche Institute, Aus- und Weiterbildungs-stätten, Verbände, Verlage sowie Fördermitglieder. Der Wegweiser 2023 steht im Menüpunkt Dokumente/Literatur auf der Website des Verbandes zur Verfügung.