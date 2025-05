Fachwissen zu natürlichen Kältemitteln

„Natürliche Kältemittel – Anwendungen und Praxiserfahrungen“, 2. Auflage.

Das Werk stellt die Eigenschaften und Einsatzmöglichkeiten natürlicher Kältemittel wie Ammoniak, CO₂ und Kohlenwasserstoffe detailliert dar und vergleicht sie miteinander. Es überträgt die gesammelten Erfahrungen aus der industriellen Anlagentechnik auf die Bereiche Gewerbekälte, Wärmepumpen und Klimaanlagen und bietet damit praxisorientierte Hilfestellung für Planer, Anlagenbauer und Betreiber.

Neben technischen Grundlagen behandelt das Buch auch gesetzliche Rahmenbedingungen, Anforderungen an die Sicherheit sowie wirtschaftliche Aspekte. Tabellen, Anlagen-Schemata und zahlreiche Praxisbeispiele veranschaulichen die praktische Umsetzung. Die 2. Auflage wurde an den aktuellen Stand der Technik angepasst. Besonders hervorzuheben ist die vollständige Überarbeitung des Kapitels zu Kohlenwasserstoffen, das die aktuellen Erkenntnisse und Praxiserfahrungen in den Mittelpunkt stellt. Ziel des Buchs ist es, den Weg zu einer nachhaltigen Kältetechnik zu ebnen, indem es technisches Wissen, gesetzliche Anforderungen und praktische Erfahrungen zum Einsatz natürlicher Kältemittel kompakt und anwenderorientiert zusammenführt.