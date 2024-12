Erfolgreiche zweite Ausgabe der Heatexpo 2024

Die Heatexpo 2024 fand vom 26. bis 28. November statt und verzeichnete eine 50-prozentige Steigerung der Ausstellerzahlen sowie einen konstanten internationalen Anteil von 20 % aus elf europäischen Ländern. Das Rahmenprogramm umfasste praxisorientierte Lösungen, Best Practices und Diskussionsforen, die dazu beitragen sollen, Ansätze für eine klimaneutrale Wärmeversorgung der Zukunft aufzuzeigen.

Das Rahmenprogramm der Messe umfasste praxisorientierte Lösungen, Best Practices und Diskussionsforen.

Bild: tab Das Rahmenprogramm der Messe umfasste praxisorientierte Lösungen, Best Practices und Diskussionsforen. Bild: tab

Das „HEATEXPO FORUM“ lieferte Vorträge und Paneldiskussionen zur Zukunft der Wärmeversorgung. Besonderes Interesse weckte nach Bekunden der Veranstalter der neue Kommunale Campus, der speziell für die Bedürfnisse von Kommunen entwickelt wurde. Hier konnten Vertreterinnen und Vertreter aus Städten, Gemeinden und Landkreisen gezielt Fragen zur Wärmeplanung diskutieren und praktische Hilfestellungen erhalten. Darüber hinaus erweiterte das „KLIMA.FORUM“ des KlimaDiskurs.NRW das Programm der Fachmesse und konzentrierte die Diskussionen auf die zukünftige Rolle von elektrischer Energie, Wasserstoff und die Nutzung bestehender Gasnetze in der Wärmeversorgung. Der Themenbereich Geothermie, ausgerichtet vom Bundesverband Geothermie e.V., widmete sich den Potenzialen und Rahmenbedingungen in Nordrhein-Westfalen.

Erwartungen der Aussteller und Fachbesucher

Die Heatexpo 2024 konnte nicht nur inhaltlich, sondern auch mit einer positiven Resonanz bei Ausstellern und Fachbesuchern punkten. Laut Messegesellschaft gaben in einer unabhängigen Befragung 91 % der Aussteller an, dass ihre Erwartungen an die Messe erfüllt oder sogar übertroffen wurden. Im Hinblick auf die langfristige Perspektive bewerteten mehr als 92 % der Befragten die Bereitschaft ihres Unternehmens, sich auch künftig an der Heatexpo zu beteiligen, als hoch bis sehr hoch.

Hinzu kommt die steigende Wiederbesuchsrate: 92 % der Fachbesucher signalisierten bereits vor Ort ihre Absicht, auch an künftigen Veranstaltungen teilzunehmen – eine Steigerung im Vergleich zum Vorjahr (2023: knapp 80 %). Insgesamt zog die Fachmesse auch ein internationales Publikum an, u. a. aus den Benelux-Staaten, Dänemark, den baltischen Staaten und Österreich. Die nächste Heatexpo findet vom 25. bis 27. November 2025 in der Messe Dortmund statt.