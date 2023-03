Energieeffizienz-Forum 2023

Bewährtes Format, neue Location: Am 27. April 2023 findet das Effizienz-Forum erstmals im Porsche Experience Center Leipzig statt.

Bild: Engie Refrigeration Bewährtes Format, neue Location: Am 27. April 2023 findet das Effizienz-Forum erstmals im Porsche Experience Center Leipzig statt. Bild: Engie Refrigeration Fachsymposium für energieeffiziente Gebäudetechnik und Kälte- und Wärmeerzeugung“ von Engie Refrigeration und Condair am Donnerstag, 27. April 2023, schafft Raum für fachlichen Austausch und bietet zukunftsweisende Impulse für alle Gebäudebetreiber. Die Veranstaltung, die die beiden Unternehmen seit 2017 gemeinsam anbieten, findet erstmalig im Porsche Experience Center Leipzig statt und wird durch eine exklusive Werksführung in der Fertigungsstraße der Modellreihen Porsche Panamera und Porsche Macan abgerundet.

Das Effizienz-Forum wendet sich an Planer, Anlagenbauer, Hersteller und Entscheider aus der Gebäudetechnik und der Kälte- und Wärmeerzeugung. Die Möglichkeit zur Anmeldung und weitere Informationen finden sich auf der Website der Veranstaltung.



Effizienz-Forum 2023 – Das Programm im Überblick

Donnerstag, 27. April 2023, 14 Uhr bis ca. 20 Uhr im Porsche Experience Center Leipzig