Effizienz-Verordnungen für Produkte und Gebäude der EU

Carel organisiert ein interaktives Webinar über „Die neuen Effizienz-Verordnungen für Produkte und Gebäude innerhalb der Europäischen Union”. Es findet am 20. Februar 2025 von 10:00 bis 11:00 Uhr online in englischer Sprache statt. Die Referenten sind Raul Simonetti, HVAC/R Corporate Business Manager, und Miriam Solana Ciprés, HVAC/R Technical Knowledge Manager.

Das Webinar erläutert die wichtigsten Aspekte der EU-Gebäuderichtlinie (EPBD) 2024/1275, in Kraft seit 28. Mai 2024, und der EU-Ökodesign-Verordnung (ESPR) 2024/1781, in Kraft seit 18. Juli 2024. Die überarbeitete Richtlinie über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden (EPBD) führt neue Anforderungen zur Verbesserung der Energieeffizienz von Gebäuden ein; Sie fördert emissionsfreie Gebäude und unterstützt den Einsatz intelligenter Technologien zur Verbrauchsüberwachung und -reduktion. Parallel dazu erweitert die Ökodesign-Verordnung (ESPR) das Konzept der umweltgerechten Gestaltung nachhaltiger Produkte. Sie verlangt eine Lebenszyklusanalyse sowie Nachhaltigkeitskriterien zur Verringerung der Gesamtumweltauswirkungen, was auch der Effizienz und der Kohlenstoffbilanz der Gebäude zugutekommen soll.

Der Schwerpunkt der Veranstaltung liegt auf der Leistungsoptimierung neuer und bestehender Gebäude mit besonderem Augenmerk auf Nachhaltigkeit und Effizienz der Innenraumluftqualität. Die praktischen Auswirkungen dieser neuen Vorschriften werden in ihren einzelnen Aspekten in einem informativen Vortrag erörtert. Außerdem gibt es in einem Quiz Prämien für die schnellsten Quizantworten. Die Teilnahme ist kostenfrei. Die Anmeldung ist über die Webseite des Veranstalters möglich.