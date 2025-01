Ebm-Papst und Hyting schließen strategische Partnerschaft

Ebm-Papst, Unternehmen in der Luft- und Heiztechnik, und Hyting, ein Start-up für Wasserstoff-Heizsysteme, haben ihre strategische Partnerschaft zur Entwicklung und Produktion von wasserstoffbetriebenen Wärmegeneratoren bekannt gegeben. In dieser Partnerschaft wird Ebm-Papst seine Erfahrung und Infrastruktur nutzen, um die Entwicklung und Markteinführung des Wärmegeneratorportfolios von Hyting zu beschleunigen. Der Heiztechnikspezialist forscht seit Jahren im Bereich Wasserstoff, u. a. in seinem eigenen Wasserstofflabor am Standort Landshut. Die Gasprodukte des Unternehmens sind bereits für die Beimischung von Wasserstoff zertifiziert und können daher nach Unternehmensangaben optimal im Hyting-Wärmegenerator eingesetzt werden. Ebm-Papst plant, die Wärmegeneratoren in seinen modernen Produktionsstätten herzustellen.

Unterschreiben den gemeinsamen Vertrag zur Partnerschaft (v. l.): Son Nguyen (Co-Founder Hyting), Tim Hannig, Dr. Hannes Säubert und Hans-Joachim Klink (Vice President R&D Heating Technology bei Ebm-Papst).

Das System ist modular aufgebaut und hochgradig skalierbar, mit Nennleistungen im Bereich von 10 bis 300 kW, wodurch es für eine Vielzahl unterschiedlicher Anwendungen konfiguriert werden kann. Dazu zählen das Heizen gewerblicher und privater Gebäude sowie von Nutzfahrzeugen. Prototypen befinden sich derzeit in der Testphase und die ersten Kundeninstallationen werden in Deutschland bis Q1 2025 erwartet. „Wir sind begeistert und stolz, mit Ebm-Papst zusammenzuarbeiten“, sagt Tim Hannig, Gründer und Geschäftsführer von Hyting. „Das Wissen, die Fähigkeiten, die Erfahrung und die Infrastruktur von Ebm-Papst beschleunigen unseren Markteintritt erheblich und mindern gleichzeitig die Risiken.“ Dr. Hannes Säubert, CEO Heating Technology bei Ebm-Papst, erklärt: „Wir sehen großes Potenzial in der innovativen Technologie von Hyting und freuen uns daher, in einer gemeinsamen F&E-Zusammenarbeit mit Hyting zu kooperieren. Dies passt auch zu unserem Multitechnologie-Ansatz in der Heiztechnik.“