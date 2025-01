Digitalisierte Bauprozesse nach VDI 3805

Die Digitalisierung der Planungs- und Bauprozesse mithilfe von Building Information Modelling (BIM) adressiert den Mangel an Fachkräften und die steigende Komplexität der Bauwerke. BIM unterstützt dabei den Planungs- und Ausführungsprozess als auch die Kommunikation zwischen Planern, Ausführenden und Betreibern. In einer Zeit, in der digitale Prozesse und Automatisierung auch in der Baubranche an Bedeutung gewinnen, ist die Notwendigkeit für klare Standards unerlässlich, heißt es im 51. Planerbrief der Deutsche Gesellschaft für wirtschaftliche Zusammenarbeit (DGWZ). Die einheitliche Anwendung von Open-BIM über die Schnittstelle VDI 3805 „Produktdatenaustausch in der technischen Gebäudeausrüstung“ ist dabei der Standard für die Technische Gebäudeausrüstung (TGA). Aktuell stehen mit der VDI 3805 rund 60 Blätter für die Gewerke Gebäudeautomation, Elektrotechnik, Gebäude-Armaturen und der Heiz- und Lüftungstechnik als normative Grundlagen zur Verfügung.

Die VDI 3805 definiert den Produktdatenaustausch in der technischen Gebäudeausrüstung.

Bild: Clipdealer Die VDI 3805 definiert den Produktdatenaustausch in der technischen Gebäudeausrüstung. Bild: Clipdealer

Für Softwarehäuser besteht nun die Möglichkeit, die in der VDI 3805 definierten Bauteilbeschreibungen zu nutzen, um ihre Bauteilbibliotheken im Bereich Gebäudeautomation und Elektrotechnik zu erweitern. Dies soll eine schnellere und präzisere Modellierung von Bauprojekten ermöglichen, da Planer auf eine umfangreiche und standardisierte Sammlung von Bauteilen zugreifen können. Aktuell liegt der Fokus der BIM-Entwicklung im Bereich Planung und Ausführung. In Zukunft ist nach dem Bericht des Planerbriefs eine stärkere Einbindung von BIM und die Nutzung eines digitalen Zwillings im Gebäudebetrieb notwendig. Die diversen Blätter der Richtlinie sind über die Webseite des VDI abzurufen.