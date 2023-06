Digital Knowledge Days zu Heißwasser-Wärmepumpen

Bei den nächsten Digital Knowledge Days werden CO 2 -Wärmepumpen vorgestellt.

Mitsubishi Electric wird am 15. Juni 2023 im Rahmen der Digital Knowledge Days die Potenziale und Möglichkeiten von Heißwasser-Wärmepumpen vorstellen. Jeweils um 10 Uhr und um 16 Uhr steht mit CO 2 -Wärmepumpen eine Lösung für hohen und sehr hohen Trinkwarmwasserbedarf bei gleichzeitig hohen Systemtemperaturen bis zu 90 °C im Mittelpunkt. Typische Anwendungsbereiche dafür sind bspw. Hotels, Sportanlagen, Gewerbebetriebe oder Unternehmen aus dem Gesundheitswesen. Hier wird es nicht nur versorgungstechnisch, sondern auch wirtschaftlich sinnvoll, die Wärmeerzeugung und die Trinkwassererwärmung voneinander zu entkoppeln.

In der Online-Veranstaltung werden zunächst die technische Lösung, CO 2 als Kältemittel und die Besonderheiten einer Heißwasser-Wärmepumpe vorgestellt. Tipps zu Kombinationen z. B. von Luft/Luft-Wärmepumpen mit der QAHV-Serie sowie Praxis- und Anwendungsbeispiele bieten den Teilnehmern wertvolles Know-how für den Alltag.

Die Teilnahme an den Digital Knowledge Days ist kostenfrei und richtet sich an Kälte/Klima- sowie SHK-Fachhandwerksbetriebe, Fachplaner, Projektentwickler und Betreiber von Kälte-, Klima- und Heiztechnikanlagen. Die Teilnehmer werden aktiv in Form von Umfragen einbezogen und können sich mit Fragen via Chat beteiligen, die von den Experten im Anschluss an den Vortrag live beantwortet werden. Interessenten können sich einfach auf der Website des Herstellers anmelden.