DGNB Sustainability Challenge sucht innovative Lösungen für nachhaltiges Bauen

Mit ihrem Innovationswettbewerb „DGNB Sustainability Challenge“ rückt die Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB) e.V. seit 2016 zukunftsweisende Ansätze und Lösungen ins Rampenlicht. Auch 2026 werden in den drei Kategorien „Innovation“, „Start-up“ und „Forschung“ Vordenker ausgezeichnet, die das nachhaltige Bauen aktiv vorantreiben. Studentische Arbeiten haben die Chance auf einen Sonderpreis. Mit dem kategorienübergreifenden Sonderpreis „Klima“ werden in dieser Ausgabe Projekte gesucht, die nachweislich zur Transformation des Gebäudesektors in Richtung Klimaneutralität beitragen. Die Bewerbungsphase läuft bis zum 31. Januar 2026. Die Bekanntgabe der Gewinner erfolgt beim DGNB Tag der Nachhaltigkeit am 17. Juni 2026 in Stuttgart.

Bild: DGNB Die DGNB Sustainability Challenge 2026. Bild: DGNB

„Die DGNB Sustainability Challenge ist unser Kompass für die Zukunftsfähigkeit der Bau- und Immobilienbranche. Jahr für Jahr zeigen die Gewinner, wie das nachhaltige Bauen mit Innovation, Unternehmergeist und Forschung echten Fortschritt erlebt“, sagt Dr. Christine Lemaitre, Geschäftsführender Vorstand der DGNB. „2026 rücken wir mit dem Sonderpreis ‚Klima‘ gezielt jene Einreichungen in den Fokus, die bereits heute einen wirksamen Beitrag zu einem klimaneutralen Gebäudebestand leisten. Und zwar nicht als Lippenbekenntnis, sondern durch real messbare Werte belegbar. Denn genau diese Lösungen braucht die Branche.“

Drei Kategorien, zwei Sonderpreise und ein Publikumspreis

In der Kategorie „Innovation“ richtet sich der Wettbewerb an Unternehmen, die sich mit außergewöhnlichen Produkten oder Dienstleistungen klar von bestehenden Lösungen am Markt abheben und frische Impulse für die Transformation setzen. Im Fokus der Kategorie „Start-up“ stehen junge Unternehmen, gegründet vor höchstens fünf Jahren, die mit visionären Geschäftsmodellen neue Wege gehen und die Bau- und Immobilienbranche nachhaltig verändern wollen. In der Kategorie „Forschung“ können sich Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler mit laufenden oder abgeschlossenen Forschungsprojekten bewerben, die den Wandel der Branche wirkungsvoll begleiten. Für Studierende und ihre Arbeiten gibt es in dieser Kategorie einen eigenen Sonderpreis.

Zum dritten Mal vergibt die DGNB zusätzlich einen themenspezifischen Sonderpreis. Auf die Themen „Biodiversität“ und „Social Impact“ folgt in diesem Jahr das Thema „Klima“. Über alle Kategorien hinweg werden Lösungen gesucht, die heute bereits nachweislich wirken und einen messbaren Beitrag zur Transformation des Gebäudesektors in Richtung Klimaneutralität leisten.

Bewerbungs- und Auswahlverfahren

Die Teilnahme an der DGNB Sustainability Challenge ist kostenfrei. Bewerbungen können bis zum 31. Januar 2026 über ein Online-Formular auf der Webseite des DGNB eingereicht werden. Darin ist herauszustellen, welchen erheblichen Einfluss die Einreichung zur Transformation der Bau- und Immobilienwirtschaft hin zu mehr Nachhaltigkeit und Klimaschutz leistet. Die Teilnahme am diesjährigen Sonderpreis „Klima“ erfolgt über die Beantwortung einer Zusatzfrage.

Eine prominente Fachjury wählt aus allen Einreichungen drei Finalisten und den Gewinner pro Kategorie sowie die Sieger der Sonderpreise aus. Unter den Finalisten wird zudem ein Publikumspreis vergeben. Dieser wird aus den Ergebnissen eines Online-Votings und einer Vor-Ort-Abstimmung beim DGNB Tag der Nachhaltigkeit am 17. Juni 2026 in Stuttgart ermittelt. Den Auftakt für das Online-Voting bildet eine digitale Pitch-Veranstaltung am 4. Mai 2026, bei der die Finalisten ihre Einreichung öffentlich vorstellen. Beim DGNB Tag der Nachhaltigkeit präsentieren sich die Finalisten nochmals auf der Bühne. Zudem bekommen sie einen eigenen Stand, um mit den Gästen vor Ort in Kontakt zu treten und potenzielle Partner und Kunden zu finden.