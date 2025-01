DGNB Akademie: Seminarprogramm 2025

Umfassende Fortbildungsmöglichkeiten in 5 Themenfelder

Die DGNB Akademie hat ihr Seminarprogramm für das Jahr 2025 veröffentlicht. In rund 40 einzelnen Terminen werden diverse Fachthemen des nachhaltigen Bauens praxisnah beleuchtet. Die Themenvielfalt reicht von Bauen im Klimawandel über klimaneutrale Gebäude, zirkuläres Bauen, Biodiversität und Mensch bis hin zu ESG und Zukunftssicherheit. Ganz neu bietet die Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB) über ihre Akademie eine Schulung zur Qualifikation als DGNB Biodiversitätsmanager an. Die in Deutschland bereits etablierte Fortbildung zum DGNB ESG-Manager gibt es künftig auch als internationale Variante auf Englisch.

Die Vermittlung von komprimiertem Fachwissen zu zentralen Aspekten des nachhaltigen Planens, Bauens und Betreibens ist das Ziel der DGNB Seminare. Sämtliche Veranstaltungen fokussieren auf eine sehr konkrete Anwendung oder Fragestellung, damit das erlangte Wissen unmittelbar in der Praxis eingesetzt werden kann. Die Weiterbildungen sind unabhängig von der DGNB Zertifizierung konzipiert und eignen sich sowohl für Akteure der Bau- und Immobilienbranche als auch für allgemein Interessierte. DGNB Auditoren, Consultants und ESG-Manager erhalten durch die Teilnahme an den Seminaren Weiterbildungspunkte für ihren Lizenzerhalt.

Breite Themenvielfalt

Das Seminarprogramm der DGNB Akademie gliedert sich in fünf Themenfelder. Im Bereich „Bauen im Klimawandel“ gibt es Weiterbildungen zur kommunalen Klimaanpassung, zur kommunalen Wärmeplanung, zu den Erfolgsfaktoren der Mobilitätswende sowie dem Wärmeschutz und thermischen Komfort von Gebäuden. Unter dem Titel „Biodiversität und Mensch“ bietet die DGNB Akademie Seminare zur schadstoffarmen Materialwahl mit dem SHI-Produktpass, zum allergikerfreundlichen Bauen, zur Umsetzung von Barrierefreiheit sowie zu lebendigen Gebäudehüllen durch Fassaden- und Dachbegrünung an.

Im Themenfeld „ESG und Zukunftssicherheit“ behandeln die Seminare die Social- und Governance-Aspekte von ESG, die Bewertung und Finanzierung von Immobilien hinsichtlich Klimawandelfolgen, die Anforderungen der Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) sowie Tipps und Tricks zur ESG-Berichterstattung aus der Praxis. Die Emissionsoptimierung von klassischen Baustoffen wie Stahl und Beton ist Teil der Seminarreihe „Klimaneutrale Gebäude“ genauso wie die Modernisierung von Bestandsgebäuden – von der Revitalisierung einzelner Gebäude bis hin zur seriellen Sanierung und effizienten Dekarbonisierung im Wohnungsbau.

Die DGNB Seminare im Themenfeld „Zirkuläres Bauen“ beschäftigen sich mit der Wiederverwendung von Bauteilen und -materialien aus dem Rückbau, Lösungen zur Umsetzung der Kreislaufwirtschaft für Planende und Architekturschaffende, dem Bauen mit tragenden Lehmbausteinen sowie dem Umgang mit dem Bestand im Sinne der Transformation.

Sämtliche Seminare finden online und jeweils zweimal im Jahr statt. Die ersten Termine gibt es im März 2025. Eine Übersicht über das komplette Seminarprogramm mit allen verfügbaren Terminen sind auf der Webseite des Veranstalters zu finden.