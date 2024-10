Deutschlandweite Woche der Wärmepumpe

Vom 4. bis 10. November finden in allen Bundesländern bis zu 300 Veranstaltungen statt, in denen sich Bürger über alle Fragen rund um die Wärmepumpe und Fördermöglichkeiten informieren und mit Fachleuten austauschen können.

Bild: dena Vom 4. bis 10. November finden in allen Bundesländern bis zu 300 Veranstaltungen statt, in denen sich Bürger über alle Fragen rund um die Wärmepumpe und Fördermöglichkeiten informieren und mit Fachleuten austauschen können. Bild: dena

„Wärmepumpen sind unverzichtbar für die Energiewende in Gebäuden“, sagt Corinna Enders, Vorsitzende der Geschäftsführung der Deutschen Energie-Agentur (dena). „Die Woche der Wärmepumpe ermöglicht es Bürgerinnen und Bürgern bundesweit sich vor Ort und digital mit über die Technologie zu informieren.“ Mit der Gesamtkoordination hat das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) die dena beauftragt. Umgesetzt wird die Woche der Wärmepumpe von einem Bündnis aus rund 30 lokalen sowie regionalen Agenturen und Institutionen. Die Informationsangebote sind auf die jeweilige Region zugeschnitten, beispielsweise in Bezug auf die Genehmigungspraxis und Förderbedingungen. Zudem können im Rahmen der Woche der Wärmepumpe auf dem „Marktplatz der regionalen Energieexperten“ rund um das Thema Wärmeversorgung und Wärmepumpen neue Netzwerke geknüpft werden.

Der Veranstaltungskalender sowie Informationen zu Wärmepumpen sind auf der Veranstaltungswebseite einzusehen.