D-A-CH-Treffen zur Komfortlüftung in Süddeutschland

Bild: Zehnder Group Deutschland GmbH, Lahr Der Einladung zum D-A-CH-Treffen bei der Zehnder Group Deutschland GmbH in Lahr folgten 28 Expertinnen und Experten aus dem Bereich der Komfortlüftung. Zehnder Group Deutschland GmbH lud Experten aus Österreich, Deutschland und der Schweiz ins Center of Climate in Lahr ein, um aktuelle Entwicklungen aus den Ländern und der EU sowie laufende Forschungsvorhaben aus den Bereichen Wohnungslüftung und Schullüftung zu diskutieren. Schwerpunkte im Bereich Wohnungslüftung waren diesmal nationale Entwicklungen in der Normung, die Umwelt-Produkt-Deklaration von Lüftungsgeräten sowie Erfahrungen mit der Prüfung und dem Betrieb von Lüftungsanlagen und -geräten. Im Mittelpunkt des Themenbereichs Schullüftung standen die Anforderungen an Luftvolumenströme in Schulen, die sich in den nationalen Regelwerken in Europa erheblich voneinander unterscheiden, und die Volumenströme, die in der Praxis anzutreffen sind, sowie akustische Randbedingungen und eine digitale Datenanalyse der Raumluftqualität. Zunehmende Bedeutung haben multifunktionale Lüftungsgeräte mit integrierter Wärmepumpe für die Beheizung und Kühlung, deren Regelung und die energetische Bewertung. Abgerundet wurden die Diskussionen durch eine kleine Analyse über die aktuellen Marktentwicklungen. Das nächste D-A-CH-Treffen zur Komfortlüftung wird Ende September 2024 an der Hochschule Luzern stattfinden.