Bild: Zehnder Group Deutschland Im Mittelpunkt des „Center of Climate“ werden die Lösungen des Unternehmens für ein gesundes Raumklima präsentiert. Bild: Zehnder Group Deutschland Zehnder hat am Standort in Lahr neue Räumlichkeiten und Büroflächen geschaffen. Das „Center of Climate“ soll als Kommunikationsmittelpunkt für Kunden und Mitarbeiter sowie als Zentrum für gesundes Raumklima dienen. Auf knapp 5.000 m2 ist ein dreistöckiges Gebäude entstanden, das neben Büroflächen, Meeting- und Konferenzräumen sowie einer modernen Kantine mit Café-Lounge als Begegnungsstätte auch einen sogenannten Markenerlebnisraum beinhaltet. Im offenen Mittelpunkt des Gebäudes werden die Lösungen des Unternehmens über alle Anwendungsbereiche – Wohnen, Gewerbe und Industrie – hinweg präsentiert. In fünf Lebenswelten lernen Besucher alle Kompetenzbereiche des Herstellers kennen: Design-Heizkörper, Komfortlüftung, Heiz- und Kühldecken und industrielle Luftreinigungssysteme. Ab Ende April werden im „Center of Climate“ auch Kundenschulungen der Zehnder Akademie stattfinden.