Chillventa: Fachwissen über Wärmepumpen und Kältemittel

Kältemittel, Wärmepumpen, Energiewende, Nachhaltigkeit, Kreislaufwirtschaft, Fachkräftemangel – das sind nur einige der Themen, die die Chillventa-Community dieses Jahr intensiv beschäftigen. Auf der Chillventa im Oktober 2024 können sich die angereisten Experten aus aller Welt auf den Fachforen, auf den Messeständen der Aussteller oder den Sonderpräsentationen informieren, weiterbilden und mit den Referenten oder dem Standpersonal in den direkten Austausch gehen. Hier finden die Besucher Lösungen für konkrete Fragestellungen und die aktuellen Produkte. Wer noch tieferes Fachwissen benötigt, wenn es bspw. um wissenschaftliche Aspekte der Kälte- oder Wärmpumpentechnik geht, kann die Chillventa CONGRESS am Vortag der Messe besuchen.

Bild: Heiko Stahl In vier Fachforen wird auf der Chillventa u. a. über die Themen Kältemittel, F-Gase und Nachhaltigkeit referiert. Bild: Heiko Stahl

Vier Fachforen in den Messehallen

Besucher der Chillventa, die neben den Gesprächen an den Ständen der ausstellenden Unternehmen gezielt Antworten auf aktuelle Fragen suchen oder ihr Wissen erweitern möchten, haben die Möglichkeit, die vier Fachforen zu besuchen.

Kältetechnik in Halle 7A

Klima & Lüftung & Wärmepumpen in Halle 4A

Anwendung & Ausbildung & Regelwerke in Halle 8

DIGITALISIERUNG PRAKTISCH GESTALTEN in Halle 9

Thematisch breit aufgestellt präsentieren die Experten ihre Vorträge an drei Tagen und behandeln u. a. Kältemittel „A new Outlook on Refrigerant alternatives: Addressing Applications, Affordability, Safety and Future-readiness”, F-Gasen „Die novellierte F-Gase-Verordnung“ über Kreislaufwirtschaft “Circular Economy and Consequences for Ventilation and Fan Industry” bis hin zu Nachhaltigkeit „HVAC sustainable transition: R-744 Heat Pumps for both retrofits and new installations“. Weitere Informationen sind auf der Chillventa-Webseite zu finden.