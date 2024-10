Chillventa CONGRESS 2024: Internationale Vorträge und Referenten

Beim 8. Innovationstag Kältetechnik geht es u. a. um die Themen Hochtemperatur Wärmepumpen (HTWP) in der Industrie, Wasser als Kältemittel und Mobile Kälteanlage.

separates Ticket erforderlich.

Die Themen im Überblick

Asercom & EPEE Symposium (nur auf Englisch): Unter dem Motto „The R-AC-HP Industry: Shaping a net Zero-Emissions World“ geht es hier u. a. um die konkrete Umsetzung der F-Gas-Verordnung, aktuelle Entwicklungen bei PFAS, das Zusammenspiel von Ökodesign, Nachhaltigkeit und Rechtsvorschriften, technologische und geopolitische Herausforderungen auf dem Weg zu Netto-Null-Emissionen und die zentrale Frage, wie man die Energiewende in der Praxis wirklich bewältigen kann.

8. Innovationstag Kältetechnik: Die Bitzer-Professur für Kälte-, Kryo- und Kompressorentechnik der TU Dresden stellt in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Kälte- und Klimatechnischen Verein e. V. (DKV) und dem Informationszentrum Wärmepumpen und Kältetechnik e.V. (IZW) ihre aktuellen Vorhaben und Forschungsprojekte vor: u. a. zu den Themen Hochtemperatur Wärmepumpen (HTWP) in der Industrie, Wasser als Kältemittel und Mobile Kälteanlage.

Heat Pump Technologies (nur auf Englisch): In dieser Vortragsreihe des Informationszentrums Wärmepumpen und Kältetechnik e.V. (IZW) geht es über die Neuerungen und Trends innerhalb der Wärmepumpentechnologien. Die Referenten fokussieren sich u. a. auf die Themen Energieeffizienz in der industriellen Trocknung, Wärmepumpen in einer Kreislaufwirtschaft, reine Kältemittel vs. zeotrope Gemische in Wärmepumpen, Sicherheit mit brennbaren Kältemitteln, Dampfkompressoren für Wärmepumpen, thermische Energiespeicherung sowie smarte Wärmepumpen.

Rechenzentren: Die energieeffiziente Kühlung von Rechenzentren durch nachhaltige Lösungen mit Abwärmenutzung steht im Fokus des vierten und letzten CONGRESS-Streams, der vom Deutschen Kälte- und Klimatechnischen Verein e. V. (DKV) veranstaltet wird. Hier geht es mitunter um die Herausforderungen des Energieeffizienzgesetzes (EnEfG), Wasserkühlung als Wärmelieferant, den derzeitigen Stand der Luftkühlung, die neuen Trends Flüssigkeits- und Immersionskühlung und Wärme- und Kältespeicher für fluktuierende Einspeisung bzw. Entnahme.

CONGRESS-Teilnehmer haben die Möglichkeit, sich alle Vorträge im Nachgang als Aufzeichnung anzusehen. Der Chillventa CONGRESS schließt mit einer Zusammenfassung der einzelnen Tagesthemen im Raum St. Petersburg (NCC Ost, Ebene 2) ab: