Chillventa 2024 fast ausgebucht

Die Chillventa 2024 ist vom 8. bis 10. Oktober erneut der internationale Dreh- und Angelpunkt der weltweiten Kälte-, Klima-, Lüftungs- und Wärmepumpen-Community. Bereits am Vortag findet der Chillventa „CONGRESS“ statt. An einem Tag können sich hier Experten über aktuelle Trends und neueste Entwicklungen informieren. In diesem Jahr rücken Themen wie Nachhaltigkeit, Digitalisierung, Energiewende und Kältemittel sowohl beim Kongress als auch auf der Messe besonders in den Mittelpunkt. Die Veranstalter rechnen damit, in den messerelevanten Kennzahlen zuzulegen.

Voraussichtlich rund 930 ausstellende Unternehmen aus knapp 50 Ländern werden bei der Chillventa 2024 auftreten.

Mit ihrem Fachangebot präsentiert die Chillventa wieder einen umfassenden Überblick der Industrie mit Komponenten, Systemen und Anwendungen für die Bereiche Kälte, Klima, Lüftung und Wärmepumpen. Im Fokus von Messe und „CONGRESS“ liegen dieses Jahr besonders die Themen Wärmepumpen und Kältemittel im Umfeld von Nachhaltigkeit und Circular Economy. Weitere Themen sind u. a. Digitalisierung, Gesamtenergieeffizienz, IT-Security von Kälteanlagen, ECO-Design, Effizienz durch Regelung, Innovation bei der Wärmeübertragung, Klimatisierung und Abwärmenutzung von Rechenzentren und Wärmerückgewinnung.