Capricorn und Uponor agieren unter gemeinsamer Marke Uponor

Capricorn und Uponor treten von nun an unter der gemeinsamen Marke Uponor am Markt auf.

Bild: Uponor Capricorn und Uponor treten von nun an unter der gemeinsamen Marke Uponor am Markt auf. Bild: Uponor Uponor das polnische Unternehmen Capricorn S.A. übernommen, nun folgt einer der letzten Schritte der Integration in die Uponor Gruppe: Seit Anfang Februar treten beide Unternehmen unter der gemeinsamen Marke Uponor am Markt auf. Auch die Vertriebsteams agieren nun gemeinsam und mit einem klaren Auftrag: die Kunden noch besser zu betreuen. Die Produktions- und Logistikanlagen in Świebodzice, Polen, wurden vollständig in die Gruppe integriert. Den Standort in Polen baut das Unternehmen zu einem Kompetenzzentrum für ausgewählte Heizungs- und Trinkwasser-Komponenten aus.