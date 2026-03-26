Würth Elektronik ICS übernimmt MRS Electronic

Bündelung von Kompetenzen im Bereich Fahrzeugelektronik

26.03.2026

Hauptsitz von MRS Electronic in Rottweil – künftig Teil der Würth Elektronik ICS Gruppe.
Bild: MRS Electronic

Hauptsitz von MRS Electronic in Rottweil – künftig Teil der Würth Elektronik ICS Gruppe.
Bild: MRS Electronic
Würth Elektronik ICS und MRS Electronic geben heute bekannt, dass die Würth Elektronik ICS GmbH & Co. KG einen Vertrag zur Übernahme von 100 % der Anteile an der MRS Holding GmbH unterzeichnet hat. Mit der Transaktion werden die Kompetenzen beider Unternehmen unter dem Dach der Würth Elektronik ICS gebündelt. Kunden aus den Segmenten mobile Maschinen und Nutzfahrzeuge profitieren künftig von einem noch breiter aufgestellten Leistungsportfolio.

Im Zuge der Akquisition werden neben dem Hauptsitz von MRS Electronic in Rottweil mit rund 250 Mitarbeitenden auch die Standorte des Unternehmens in Kroatien, Polen und der Türkei übernommen. MRS Electronic wird Teil der Würth-Gruppe, bleibt jedoch weiterhin eine eigenständige Gesellschaft innerhalb der Würth Elektronik ICS Gruppe. Der Vollzug der Transaktion steht noch unter dem Vorbehalt der Zustimmung der zuständigen Kartellbehörden.

Langjährige Partnerschaft als Fundament des Zusammenschlusses

Würth Elektronik ICS entwickelt intelligente Systeme und Komponenten für Signal‑ und Stromverteilung, Funktionssteuerung sowie Anzeige‑ und Bedienlösungen. Insbesondere im Bereich der Leistungsverteilung für mobile Maschinen zählt das Unternehmen zu den führenden Anbietern in Europa.

Leistungsportfolio von MRS Electronic – Elektronik- und Softwarelösungen für Steuerung, Kommunikation und Vernetzung moderner Fahrzeuge.
Bild: MRS Electronic

Leistungsportfolio von MRS Electronic – Elektronik- und Softwarelösungen für Steuerung, Kommunikation und Vernetzung moderner Fahrzeuge.
Bild: MRS Electronic
MRS Electronic verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Entwicklung und Produktion von Steuerungs‑, Kommunikations‑ und Vernetzungslösungen für elektronische Fahrzeugsysteme. Das Unternehmen bietet ein breites Portfolio an Standard‑ und kundenspezifischen Elektronik‑ und Softwarelösungen, darunter kompakte Steuerungen, Relais, Gateways sowie HMI‑Displays und Testsysteme für Leistungshalbleiter.

Bereits seit über 15 Jahren besteht eine enge Lieferanten‑ und Entwicklungspartnerschaft zwischen MRS Electronic und Würth Elektronik ICS. Steuerungen von MRS Electronic kommen unter anderem als integrale Bestandteile von Zentralelektriken und Power Boxen der ICS zum Einsatz. Sie ermöglichen die intelligente Ansteuerung elektrischer Verbraucher und gewährleisten deren nahtlose Integration in CAN‑basierte Bordnetzarchitekturen von Nutzfahrzeugen und mobilen Maschinen.

Der Zusammenschluss ist ein konsequenter Schritt in der langfristigen Wachstumsstrategie beider Unternehmen und stärkt zugleich das Lösungsportfolio für Kunden, die künftig von einer breiteren und integrierten System‑ und Entwicklungskompetenz der Würth Elektronik ICS Gruppe profitieren.

Ausbau Systemkompetenz und Portfolio für vernetzte Fahrzeugelektronik

Die Würth Elektronik ICS erweitert mit der Akquisition der MRS Electronic gezielt ihr bestehendes Portfolio um zusätzliche Produkte, Technologien und Entwicklungskompetenzen in den Bereichen Steuerung, Kommunikation und Vernetzung elektronischer Fahrzeugsysteme. Dadurch kann das Unternehmen steigende Marktanforderungen – etwa in den Bereichen Cybersecurity, ISOBUS, Funktionale Sicherheit und moderner Prozessor-Plattformen – noch gezielter adressieren und Innovationszyklen verkürzen. Für Kunden entsteht ein deutlicher Mehrwert durch breitere Systemkompetenz und eine noch enger verzahnte Hard- und Softwareintegration.

„Mit der Akquisition der MRS Electronic erreichen wir den nächsten strategischen Meilenstein und können unsere Kunden bei der Umsetzung komplexer Projekte künftig noch umfassender unterstützen,“ sagt Karl-Heinz Groß, Geschäftsführer der Würth Elektronik ICS. Und Jean-Baptiste Delcroix ebenfalls Geschäftsführer der Würth Elektronik ICS ergänzt: „Nutzfahrzeuge und mobile Maschinen erfordern zunehmend Elektroniklösungen für komplexe, vernetzte und softwaregetriebene Funktionen. Mit der Expertise der Kolleginnen und Kollegen von MRS Electronic sind wir dafür hervorragend aufgestellt.”

Langfristige Wachstumschancen für MRS Electronic

MRS Electronic profitiert von der internationalen Aufstellung, der Marktnähe und dem breiten Kundenzugang der Würth Elektronik ICS. Die weltweiten Vertriebsstrukturen sowie die starke Präsenz der Würth Elektronik ICS im Markt für mobile Maschinen und Nutzfahrzeuge eröffnen MRS Electronic zusätzliche Chancen, bestehende Lösungen schneller zu skalieren und neue Technologien breiter zu platzieren. Darüber hinaus ermöglicht die Zusammenarbeit, die eigenen Produkte in umfassendere Systemlösungen zu integrieren und so neue Anwendungsfelder und Marktsegmente zu erschließen.

„Uns verbindet seit vielen Jahren eine enge und vertrauensvolle Partnerschaft. Der Zusammenschluss mit der Würth Elektronik ICS eröffnet uns zahlreiche neue Möglichkeiten. Als Teil einer starken Unternehmensgruppe können wir unsere Technologien künftig noch gezielter weiterentwickeln und uns international breiter aufstellen,“ erklärt Günther Dörgeloh, aktueller Hauptgesellschafter und Geschäftsführer der MRS Electronic GmbH.

Adolf Würth GmbH & Co. KG 74653 Künzelsau-Gaisbach

Thematisch passende Artikel:

Ausgabe 01/2013 Berührungslos

WC-Elektronik

Ambition E Eco von Schell ist eine elektronische Auslösung für WC-Spülkästen. In Kliniken und Reha-Institutionen, Senioren- und Pflegeeinrichtungen sowie im privaten Anwendungsbereich bietet...

mehr

Georg Fischer: Uponor-Transaktion wird abgeschlossen

Durch den Zusammenschluss mit Uponor möchte das Unternehmen Georg Fischer AG (GF) nach eigenen Angaben zu einem weltweit führenden Anbieter von nachhaltigen Rohrleitungssystemen für Wasser und...

mehr
Ausgabe 04/2013 Hannover Messe 2013

Lösungen für Städte und Industrie

Die Hannover Messe (8. bis 12. April 2013) gilt nach wie vor als bedeutendste Industriemesse in Deutschland. Durch ihre ständige Anpassung an die Marktgegebenheiten hat sie bis heute nichts von ihrer...

mehr

Salto Systems übernimmt Gantner Electronic

Kapitalerhöhung mit bestehenden Aktionären und neuen Investoren

Salto Systems, Hersteller von elektronischen Zutrittskontrolllösungen, hat die auf elektronische Zutritts-, Ticketing- und Abrechnungssysteme sowie smarte Schrankschließsysteme spezialisierte...

mehr
Ausgabe 03/2013 Für hardwareunabhängiges Gebäudemanagement

Cloud-Lösungen in der Gebäudeautomation

In Zeiten virtueller Server und ausgelagerter Datenspeicher dauerte es nicht lang, bis sich auch Cloudlösungen für die Gebäudeautomation als Alternative zu traditionellen Systemen am Markt für...

mehr