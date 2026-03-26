Bündelung von Kompetenzen im Bereich Fahrzeugelektronik

Hauptsitz von MRS Electronic in Rottweil – künftig Teil der Würth Elektronik ICS Gruppe.

Bild: MRS Electronic Hauptsitz von MRS Electronic in Rottweil – künftig Teil der Würth Elektronik ICS Gruppe. Bild: MRS Electronic

Im Zuge der Akquisition werden neben dem Hauptsitz von MRS Electronic in Rottweil mit rund 250 Mitarbeitenden auch die Standorte des Unternehmens in Kroatien, Polen und der Türkei übernommen. MRS Electronic wird Teil der Würth-Gruppe, bleibt jedoch weiterhin eine eigenständige Gesellschaft innerhalb der Würth Elektronik ICS Gruppe. Der Vollzug der Transaktion steht noch unter dem Vorbehalt der Zustimmung der zuständigen Kartellbehörden.

Langjährige Partnerschaft als Fundament des Zusammenschlusses

Würth Elektronik ICS entwickelt intelligente Systeme und Komponenten für Signal‑ und Stromverteilung, Funktionssteuerung sowie Anzeige‑ und Bedienlösungen. Insbesondere im Bereich der Leistungsverteilung für mobile Maschinen zählt das Unternehmen zu den führenden Anbietern in Europa.

Leistungsportfolio von MRS Electronic – Elektronik- und Softwarelösungen für Steuerung, Kommunikation und Vernetzung moderner Fahrzeuge.

Bild: MRS Electronic Leistungsportfolio von MRS Electronic – Elektronik- und Softwarelösungen für Steuerung, Kommunikation und Vernetzung moderner Fahrzeuge. Bild: MRS Electronic

Bereits seit über 15 Jahren besteht eine enge Lieferanten‑ und Entwicklungspartnerschaft zwischen MRS Electronic und Würth Elektronik ICS. Steuerungen von MRS Electronic kommen unter anderem als integrale Bestandteile von Zentralelektriken und Power Boxen der ICS zum Einsatz. Sie ermöglichen die intelligente Ansteuerung elektrischer Verbraucher und gewährleisten deren nahtlose Integration in CAN‑basierte Bordnetzarchitekturen von Nutzfahrzeugen und mobilen Maschinen.

Der Zusammenschluss ist ein konsequenter Schritt in der langfristigen Wachstumsstrategie beider Unternehmen und stärkt zugleich das Lösungsportfolio für Kunden, die künftig von einer breiteren und integrierten System‑ und Entwicklungskompetenz der Würth Elektronik ICS Gruppe profitieren.

Ausbau Systemkompetenz und Portfolio für vernetzte Fahrzeugelektronik

Die Würth Elektronik ICS erweitert mit der Akquisition der MRS Electronic gezielt ihr bestehendes Portfolio um zusätzliche Produkte, Technologien und Entwicklungskompetenzen in den Bereichen Steuerung, Kommunikation und Vernetzung elektronischer Fahrzeugsysteme. Dadurch kann das Unternehmen steigende Marktanforderungen – etwa in den Bereichen Cybersecurity, ISOBUS, Funktionale Sicherheit und moderner Prozessor-Plattformen – noch gezielter adressieren und Innovationszyklen verkürzen. Für Kunden entsteht ein deutlicher Mehrwert durch breitere Systemkompetenz und eine noch enger verzahnte Hard- und Softwareintegration.

„Mit der Akquisition der MRS Electronic erreichen wir den nächsten strategischen Meilenstein und können unsere Kunden bei der Umsetzung komplexer Projekte künftig noch umfassender unterstützen,“ sagt Karl-Heinz Groß, Geschäftsführer der Würth Elektronik ICS. Und Jean-Baptiste Delcroix ebenfalls Geschäftsführer der Würth Elektronik ICS ergänzt: „Nutzfahrzeuge und mobile Maschinen erfordern zunehmend Elektroniklösungen für komplexe, vernetzte und softwaregetriebene Funktionen. Mit der Expertise der Kolleginnen und Kollegen von MRS Electronic sind wir dafür hervorragend aufgestellt.”

Langfristige Wachstumschancen für MRS Electronic

MRS Electronic profitiert von der internationalen Aufstellung, der Marktnähe und dem breiten Kundenzugang der Würth Elektronik ICS. Die weltweiten Vertriebsstrukturen sowie die starke Präsenz der Würth Elektronik ICS im Markt für mobile Maschinen und Nutzfahrzeuge eröffnen MRS Electronic zusätzliche Chancen, bestehende Lösungen schneller zu skalieren und neue Technologien breiter zu platzieren. Darüber hinaus ermöglicht die Zusammenarbeit, die eigenen Produkte in umfassendere Systemlösungen zu integrieren und so neue Anwendungsfelder und Marktsegmente zu erschließen.

„Uns verbindet seit vielen Jahren eine enge und vertrauensvolle Partnerschaft. Der Zusammenschluss mit der Würth Elektronik ICS eröffnet uns zahlreiche neue Möglichkeiten. Als Teil einer starken Unternehmensgruppe können wir unsere Technologien künftig noch gezielter weiterentwickeln und uns international breiter aufstellen,“ erklärt Günther Dörgeloh, aktueller Hauptgesellschafter und Geschäftsführer der MRS Electronic GmbH.