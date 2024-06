Die 25. EIPOS-Sachverständigentagen Brandschutz wird sich wieder mit aktuellen Themen der Branche befassen. Sie findet am 18. und 19 November in Dresden statt.

Bild: Eipos

Zentrale Themen sind die Herausforderungen im Umgang mit Bestandsgebäuden, Ressourcenschonung und Mobilitätswende. Dazu werden neue, professionelle und innovative Lösungen vorgestellt und diskutiert. Die Schwerpunkte sind:

Durch ingenieurgemäße Nachweisverfahren können Sicherheitsstandards effektiv und passgenau auf bauliche Gegebenheiten und Nutzungskonzepte zugeschnitten werden. Wie - das zeigen Vorträge zu Sicherheitskonzepten für Versammlungsstätten und offenen oberirdischen Parkgaragen.

Brandschutz im Bestand – ein zeitloses Thema steht im Fokus. Wie lassen sich Bestandsbauteile bewerten, welche Normen und Vorschriften können angewandt werden, wie erfolgt die Nachweisführung? Werden noch reale Anleiterproben gebraucht oder können der Nachweis des 2. Rettungsweges über Rettungsgeräte der Feuerwehr innovativer geführt werden?

Ressourcenschonung und Nachhaltigkeit - Was muss der Brandschutz leisten? Wie können die Neuerungen der Muster-Holzbaurichtlinie 2023 umgesetzt werden? Bauteilkataloge können hierfür eine wichtige Hilfe sein. Nicht vergessen werden soll die TGA: Planungsprinzipien, Detailausbildung, Umgang mit Abweichungen. Inwiefern ist der Brandschutz für die Nachhaltigkeitsbestrebungen relevant?

Im Fokus weiterer Vorträge stehen neue Normen und Vorschriften wie die Muster-Versammlungsstättenverordnung oder die VDI 2053 Blatt 2 für die Entrauchung von Garagen oder betrachten das Spannungsfeld Barrierefreiheit und Brandschutz.

Die EIPOS-Sachverständigentage bieten eine gute Gelegenheit zur Wissenserweiterung und für intensiven Austausch mit Fachkollegen, um neue Impulse für die tägliche Berufspraxis zu gewinnen. Gleichzeitig sind sie eine Plattform zum Ausbau des beruflichen Netzwerks.

Weitere Infos zu den Sachverständigentagen finden sich auf https://www.eipos-sachverstaendigentage.de/brandschutz