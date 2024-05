Bohrturbine öffnet Wege für kommunalen Wärmespeicher

Von einem kompakten Bohrplatz in direkter Nachbarschaft der Energiezentrale Forsthaus hat das Team des Fraunhofer IEG seine Technologie MTD in rund 500 m Tiefe zum Einsatz gebracht.

„Wärmespeicher sind ein wichtiger Baustein der Wärmewende“, sagt Niklas Geissler vom Fraunhofer IEG, der mit seinem Team das Verfahren MTD – Bohren mittels Mikrobohrturbine – entwickelt hat. „Indem wir notwendige Fließwege im Speichergestein schaffen, helfen wir Wärmespeicher effektiv zu betreiben.“ Die Turbine kann aus konventionellen Bohrlöchern heraus eingesetzt werden, um radiale Nebenarme zu bohren. Dadurch soll sie kontrolliert die innere Oberfläche des Bohrlochsystems vergrößern und gezielt die Durchlässigkeit für das Arbeitsmedium Wasser erhöhen.

Wärme für den Winter speichern

Der regionale Energieversorger (Energie Wasser Bern ewb) entwickelt in seiner Energiezentrale Forsthaus das Pilotprojekt „Geospeicher“. Es soll überschüssige Wärme speichern und im Winterhalbjahr nutzen. In der Energiezentrale Forsthaus betreibt ewb eine Kehrichtverwertungsanlage, ein Holzheizkraftwerk und ein Gas- und Dampf-Kombikraftwerk. Diese Anlagen erzeugen Strom und Wärme, wobei letzteres an das Fernwärmenetz abgegeben wird. Insbesondere im Sommer kann die Wärme aus der Kehrichtverbrennung nicht vollständig genutzt werden. Im Winter hingegen wäre diese Wärme sehr gefragt.

An diesem Punkt setzt das Pilotprojekt an. Im Sommer soll das Speichergestein in einer Tiefe bis zu 500 m mit überschüssiger Abwärme der Energieanlagen erhitzt werden. Der Sandstein im Untergrund würde mit 90 °C heißem Wasser erwärmt wie ein Kachelofen. In den Wintermonaten ließe sich die gespeicherte Energie des Gesteins dann wieder mit Wasser als Arbeitsmedium bei etwa 60 °C zurückgewinnen und in das Fernwärmenetz einspeisen – also genau dann, wenn der Bedarf hoch ist. Auf diese Weise könnte der Energieversorger einen saisonalen Energievorrat von 12 bis 15 GWh Wärme anlegen. Der Geospeicher würde die Effizienz der Energiezentrale Forsthaus weiter steigern, den Bedarf an Rohstoffen senken und die Emissionen an Treibhausgasen reduzieren.

Erkenntnisse der Bohrungen

Mittlerweile sind drei Hauptlöcher bis zu einer Tiefe von 500 m gebohrt worden. In der Tiefe wurde Sandstein in mehreren Schichten entdeckt, die insgesamt 35 m groß sind. Die Auswertung der geologischen Daten und erste Zirkulationstests haben gezeigt, dass die Gesteinsschichten kompakter sind als erhofft und die erreichbare Zirkulation von Wasser nicht den notwendigen Wärmeein- und -austrag erbringen kann.