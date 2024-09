Baustelle Gleichstellung: Hin zu integrierendem Arbeitsumfeld

N-ails, das Berliner Netzwerk für Architektinnen, Innenarchitektinnen, Ingenieurinnen, Landschaftsarchitektinnen und Stadtplanerinnen, weist anlässlich seines 20-jährigen Jubiläums auf die weiterhin in der Branche bestehende Baustelle Gleichstellung hin und fordert die Gleichwertigkeit von Care- und Erwerbsarbeit sowie die Abschaffung des Gender Pay Gap. Vom Vorstand des Netzwerks heißt es: „Unsere Branche ist nach wie vor von einem Berufsbild geprägt, dass sich längst überholt hat. Denn die Werke, die durch Architektur und Bauwesen entstehen, begründen sich in Teamarbeit. Deswegen möchten wir weg vom Bild des ‚Star-Architektentums‘ und hin zu einem integrierenden Arbeitsumfeld, das gesellschaftliche und familiäre Tätigkeiten sowie auch die so wichtige Care-Arbeit umfasst.“

„N-ails hat in den vergangenen 20 Jahren viel bewegt. Dennoch existiert die Baustelle Gleichstellung weiterhin, und deswegen werden wir uns auch in Zukunft für Planerinnen und ein verändertes Berufsbild einsetzen“, heißt es vom N-ails Vorstand.

Bild: N-ails / privat

„Vernetzung von kleinen Büros“

Im Rahmen von Women in Architecture (WIA25) möchte das Berliner Netzwerk deshalb ein Treffen aller bundesweiten Netzwerke organisieren, mit dem Fokus, gemeinsame Ziele und Forderungen zur Baustelle Gleichstellung zu formulieren. „Gerade die Vernetzung von kleineren Büros ist uns sehr wichtig. Wir fungieren hier als Podium für den Austausch untereinander und gemeinsame Projektentwicklungen“, heißt es weiter von den Vorstandsmitgliedern. Die Branchenexpertinnen von N-ails sind in Ausschüssen und Arbeitskreisen der Architektenkammer Berlin vertreten, z. B. im Rahmen des Mentoring-Programms, und möchten für mehr offene Wettbewerbe und mehr Diversität in der Baukultur einstehen.