Das Mittelstand-Digital Zentrum Bau lädt ein zur zweiteiligen Online-Reihe „Auf Daten bauen“. Im Fokus steht das Potenzial der Daten- und Plattformökonomie, um aus dezentralen Informationen messbaren wirtschaftlichen Nutzen zu generieren.

Im Fokus zweiteiligen Online-Reihe „Auf Daten bauen" steht das Potenzial der Daten- und Plattformökonomie, um aus dezentralen Informationen einen messbaren wirtschaftlichen Nutzen zu generieren.

Termin 1: Mit KI zu neuen Geschäftsmodellen (14. Oktober 2025)

Der erste Termin widmet sich der konkreten Wirkung von KI in Planung und im Gebäudebetrieb. Anhand von Best Practices wird gezeigt, wie sich mit KI-Tools Projekte schneller bewerten, Varianten belastbar vergleichen und wichtige Kennzahlen wie die CO₂-Bilanz und die Baukosten transparent machen lassen.

Ein Highlight für die Teilnehmenden ist dabei der Vortrag von Architekt Laurent Brückner (Brückner Architekten). Er erläutert, wie er neben dem eigenen Büro mit dem KI-basierten Geschäftsmodell „PropertyMax“ ein weiteres Standbein aufbauen konnte. Weitere Impulse liefern Wim Schiller (Groundbreakers) zur Rolle von Start-ups und wirksamen Kooperationsformen mit dem Mittelstand sowie Felix Kretschmann (Elevait) zur Entwicklung einer KI-Lösung zur CO₂-Bilanzierung von Bestandsgebäuden. Jan Wolber (Valoon) zeigt außerdem, wie aus einer Kundenanforderung in Verbindung mit verlässlichen Daten wirtschaftlich tragfähige KI-Angebote entstehen. Abschließend ordnet das Mittelstand-Digital Zentrum Bau die Beiträge in seine „KI-Taxonomie Bau“ und in aktuelle Anwendungsfelder ein und zeigt die Vielfalt von KI-Lösungen im Bauwesen. Weiterführende Informationen und die Anmeldemöglichkeit sind auf der Webseite des Veranstalters zu finden.

Termin 2: Plattform-Strategien im Bauwesen (28. Oktober 2025)

Der zweite Termin beleuchtet die Chancen und Grenzen zentralisierter digitaler Plattformen. Ergänzend dazu zeigen die Referenten innovative genossenschaftliche Alternativen, die unter anderem die Datensouveränität und eine regionale Vernetzung stärken. In Impulsvorträgen von Sandor Horvath (Bauform eG), Markus Becker (Inframeta eG) und Jakob Sieber (Plattform V e. V.) werden tragfähige Organisationsmodelle jenseits großer Monopolisten beleuchtet.

Drei Systeme werden vorgestellt: Zum einen die genossenschaftlich organisierte Platform-as-a-Service „Bauform eG“, die digitale Anwendungen in einem „Webshop für Bauprojekte“ bündelt. Die zweite Plattform ist die „inframeta eG“, ebenfalls eine genossenschaftliche Online-Plattform, die darauf spezialisiert ist, Daten und Experten für lokale, unterirdische Infrastrukturen zu vernetzen. Bei der dritten Anwendung handelt es sich um den „Plattform V e. V.“, einem „Open-Innovation-Verein“ für mittelständische Unternehmen aus der Bodenseeregion. Weiterführende Informationen und die Anmeldemöglichkeit sind auf der Webseite des Veranstalters zu finden.

Die Online-Reihe richtet sich an Fach- und Führungskräfte aus den Bereichen Architektur, Bauwirtschaft, Handwerk, Planung und Projektsteuerung, die ihre Digitalisierung strategisch angehen und den Mehrwert von KI und Plattformen jenseits von Schlagworten verstehen möchten. Die Veranstaltungen finden online via „Zoom“ statt. Die Teilnahme ist kostenfrei.