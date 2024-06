30 % mehr beteiligte Unternehmen pro Bauprojekt

Mehr Baubeteiligte, mehr Daten, neue Gesetze, neue Krisen – die Herausforderungen und die Vielschichtigkeit in der Baubranche nehmen weltweit laufend zu. Diese Trends werden in einem aktuellen Smino-Report vorgestellt. So stieg allein von 2021 bis 2023 die Anzahl der beteiligten Unternehmen pro Bauprojekt um 30 %. Auch die Anzahl der beteiligten Mitarbeiter pro Projekt erhöhte sich von 2019 bis 2023 um 66 %. Für den neuen Report wurden rund sechs Studien analysiert und aggregiert, die diesen Trend in der Branche widerspiegeln. Demnach gilt die wachsende Komplexität und Vernetztheit in der Baubranche als große Herausforderung, für die Lösungen gefragt sind.

Laut Smino-Report stieg die Anzahl beteiligter Mitarbeiter pro Projekt in den letzten Jahren um 66 %.

Im Jahr 2024 wird es nach Aussage von Stephan Aeschlimann, Präsident von openbim.ch, beim Thema Building Information Modelling (BIM), „einen Schub geben“. Als Bauunternehmer sei es deshalb entscheidend, sich auf die steigenden Anforderungen vorzubereiten, so z. B. auch im Bereich Nachhaltigkeit. Die Bauindustrie steht laut Smino an der Schwelle zu einer neuen Ära, in der Zusammenarbeit, der Einsatz modernster Technologien und ein starkes Bekenntnis zur Nachhaltigkeit entscheidend sind. Christoph Degendorfer, Smino Managing Partner und Mitgründer, fügt hinzu: „Wir sehen seit Jahren, dass die Komplexität in Bauprojekten wächst und möchten mit diesem Report Unternehmen ein Hilfsmittel an die Hand geben, diese Herausforderungen zu meistern.“ Der Report steht nachfolgend zum Download bereit.