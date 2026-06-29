Zwischen Regelwerk und Anwendung

27. Eipos-Sachverständigentage Brandschutz

29.06.2026

Am 16. und 17. November 2026 findet die 27. Ausgabe der Eipos Sachverständigentage in der Messe Dresden statt.
Bild: Eipos

Am 16. und 17. November 2026 findet die 27. Ausgabe der Eipos Sachverständigentage in der Messe Dresden statt.
Bild: Eipos
Brandschutz zwischen Regelwerk und Anwendung – die 27. Eipos Sachverständigentage Brandschutz bringen am 16. und 17. November 2026 in der Messe Dresden erneut Fachleute aus Planung, Prüfung, Behörden und Ausführung zusammen. Im Mittelpunkt stehen Fragestellungen, die den vorbeugenden Brandschutz aktuell prägen: der Umgang mit sich wandelnden Regelwerken, die Weiterentwicklung von Nachweisverfahren sowie konkrete technische und konzeptionelle Anforderungen an Planung, Prüfung und Ausführung. Die Sachverständigentage bieten damit eine fundierte Plattform für die fachliche Einordnung aktueller rechtlicher, technischer und planerischer Entwicklungen und deren Umsetzung in der Praxis.

Regelwerke und Planungsspielräume

Der vorbeugende Brandschutz bewegt sich zunehmend im Spannungsfeld zwischen verbindlichen Vorgaben und fachplanerischem Ermessen. Die Sachverständigentage zeigen anhand konkreter Themen, wie Planungsspielräume entstehen, etwa durch den Vergleich unterschiedlicher Regelungssysteme bei Sprinkleranlagen, und wie Abweichungen fachlich begründet eingesetzt werden können. Beiträge ordnen aktuelle Entwicklungen technischer Regeln, Richtlinien und Novellen ein und machen deren Auswirkungen auf Planung, Prüfung und Genehmigung nachvollziehbar.

Anlagentechnik zwischen Planung, Prüfung und Betrieb

Der technikgetriebene Wandel von Gebäuden wirkt sich unmittelbar auf den vorbeugenden Brandschutz aus. Die Tagung greift zentrale Fragestellungen zur neuen Druckbelüftungsanlagenrichtlinie, zum Einsatz von Aufzügen im Brandfall sowie zur Funktions- und Betriebssicherheit brandschutztechnischer Anlagen auf. Im Fokus stehen Anforderungen an Auslegung, Planung, Prüfung und Betrieb sowie die klare Abgrenzung von Verantwortlichkeiten. Ergänzend werden der Einfluss von Photovoltaik‑Anlagen, LED‑Systemen und Dachaufbauten auf die Brandausbreitung sowie die daraus Konsequenzen für Planung und Ausführung fachlich eingeordnet.

Regelwerke in der Anwendungspraxis

Neue und überarbeitete Regelwerke eröffnen Handlungsspielräume, stellen Planung und Ausführung jedoch zugleich vor konkrete Anforderungen. Beiträge zur neuen Schulbaurichtlinie zeigen auf, wie brandschutztechnische Lösungen bei Neubauten, Sanierungen und im Bestand unter Berücksichtigung aktueller Raum- und Nutzungskonzepte umgesetzt werden können. Die Novelle der Versammlungsstättenverordnung wird im Hinblick auf ihre praktische Anwendung eingeordnet und anhand konkreter Projekte aus Planung und Ausführung veranschaulicht. Dabei werden typische Zielkonflikte zwischen Nutzung, Bauaufgabe und Regelwerk aufgezeigt und praxisnahe Lösungsansätze diskutiert.

Die Eipos Sachverständigentage Brandschutz finden am 16. und 17. November 2026 in der Messe Dresden, vor Ort oder per Livestream, statt. Weitere Informationen sind auf der Webseite des Veranstalters zu finden.

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