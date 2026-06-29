27. Eipos-Sachverständigentage Brandschutz

Am 16. und 17. November 2026 findet die 27. Ausgabe der Eipos Sachverständigentage in der Messe Dresden statt.

Bild: Eipos Am 16. und 17. November 2026 findet die 27. Ausgabe der Eipos Sachverständigentage in der Messe Dresden statt. Bild: Eipos

Regelwerke und Planungsspielräume

Der vorbeugende Brandschutz bewegt sich zunehmend im Spannungsfeld zwischen verbindlichen Vorgaben und fachplanerischem Ermessen. Die Sachverständigentage zeigen anhand konkreter Themen, wie Planungsspielräume entstehen, etwa durch den Vergleich unterschiedlicher Regelungssysteme bei Sprinkleranlagen, und wie Abweichungen fachlich begründet eingesetzt werden können. Beiträge ordnen aktuelle Entwicklungen technischer Regeln, Richtlinien und Novellen ein und machen deren Auswirkungen auf Planung, Prüfung und Genehmigung nachvollziehbar.

Anlagentechnik zwischen Planung, Prüfung und Betrieb

Der technikgetriebene Wandel von Gebäuden wirkt sich unmittelbar auf den vorbeugenden Brandschutz aus. Die Tagung greift zentrale Fragestellungen zur neuen Druckbelüftungsanlagenrichtlinie, zum Einsatz von Aufzügen im Brandfall sowie zur Funktions- und Betriebssicherheit brandschutztechnischer Anlagen auf. Im Fokus stehen Anforderungen an Auslegung, Planung, Prüfung und Betrieb sowie die klare Abgrenzung von Verantwortlichkeiten. Ergänzend werden der Einfluss von Photovoltaik‑Anlagen, LED‑Systemen und Dachaufbauten auf die Brandausbreitung sowie die daraus Konsequenzen für Planung und Ausführung fachlich eingeordnet.

Regelwerke in der Anwendungspraxis

Neue und überarbeitete Regelwerke eröffnen Handlungsspielräume, stellen Planung und Ausführung jedoch zugleich vor konkrete Anforderungen. Beiträge zur neuen Schulbaurichtlinie zeigen auf, wie brandschutztechnische Lösungen bei Neubauten, Sanierungen und im Bestand unter Berücksichtigung aktueller Raum- und Nutzungskonzepte umgesetzt werden können. Die Novelle der Versammlungsstättenverordnung wird im Hinblick auf ihre praktische Anwendung eingeordnet und anhand konkreter Projekte aus Planung und Ausführung veranschaulicht. Dabei werden typische Zielkonflikte zwischen Nutzung, Bauaufgabe und Regelwerk aufgezeigt und praxisnahe Lösungsansätze diskutiert.

Die Eipos Sachverständigentage Brandschutz finden am 16. und 17. November 2026 in der Messe Dresden, vor Ort oder per Livestream, statt. Weitere Informationen sind auf der Webseite des Veranstalters zu finden.