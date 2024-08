21. September ist Tag des Bades 2024

Bild: VDS Bild: VDS

Der Aktionstag Tag des Bades soll den Zugang für Interessierte erleichtern, die sich ein neues Badezimmer wünschen. Am Tag des Bades können sie ganz unverbindlich Kontakt zu SHK-Profis aufnehmen und wichtige Eindrücke und Informationen sammeln. Trotz eines schwierigen konjunkturellen Umfelds gilt der deutsche Markt für Sanitärprodukte als Wachstumsmarkt. Nach Schätzung der VDS müssen in den nächsten Jahren in Deutschland über 10 Mio. private Badezimmer saniert werden. Jedes vierte Badzimmer in Deutschland wartet auf eine Modernisierungsmaßnahme.

Weitere Informationen sind auf der Webseite www.tagdesbades.de zu finden.