VDI 2053 Blatt 2 – Entrauchungsanlagen in Garagen

Entrauchungsanlagen von Garagen sollen im Brandfall Personen und Sachgüter sowie die Brandbekämpfung der Feuerwehr unterstützen. Die Richtlinie VDI 2053 Blatt 2 gilt für natürliche Rauchabzüge und maschinelle Rauchabzugsanlagen in geschlossenen Garagen. Sie beschränkt sich dabei ausschließlich auf Garagen für Pkw. Die VDI 2053 Blatt 2 gilt für Fahrzeuge jeglicher Antriebsarten, z. B. Verbrenner für Benzin, Diesel oder Wasserstoff sowie für Elektromotoren mit Batterien oder Brennstoffzellen. Die in dieser Richtlinie zugrunde gelegten Werte gehen zurzeit von Ergebnissen für Wagen mit Verbrennungsmotoren aus. Die Richtlinie geht auf alle zu erwartenden Brandszenarien und die jeweils damit verbundenen Anforderungen ein. Die Richtlinie wendet sich u. a. an Bauherren und Fachplaner und kann kostenpflichtig über den Onlineshop bei DIN Media (ehemals Beuth Verlag) bestellt werden.



