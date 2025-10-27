Unterstützung bei Integration von GIS-Daten in BIM-Projekten

Die Kombination von Geoinformationssystemen (GIS) und Building Information Modeling (BIM) bietet großes Potenzial für die Optimierung von Bauprojekten über den gesamten Lebenszyklus. Doch in der Praxis gestaltet sich die Verbindung von geografischen Daten und digitalen Gebäudemodellen oft komplexer als erwartet. Mit einer neuen Handreichung zur Integration von GIS in BIM-Projekte liefert die Fachgruppe BIM- und GIS-Integration von buildingSMART Deutschland jetzt konkrete Empfehlungen für Auftraggeberinnen und Auftraggeber, Planende und Ausführende.

Bild: buildingSMART „GIS in BIM-Projekten“, 1. Auflage. Bild: buildingSMART

Welche administrativen und technischen Strategien sind für die GIS-Integration geeignet?

Wie können GIS-Eingangsdaten korrekt bestellt und beschrieben werden?

Welche Vorgaben sind im Hinblick auf Georeferenzierung und den Umgang mit Verzerrungen zu berücksichtigen?

Mit der Veröffentlichung der Handreichung möchte buildingSMART Deutschland die praxisgerechte Anwendung von BIM und GIS fördern und damit einen weiteren Beitrag zur Digitalisierung und Effizienzsteigerung im Bauwesen leisten.