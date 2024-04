In Neubauten und bei der Sanierung sollten Lüftungsanlagen längst zum gebäudetechnischen Standard gehören.

Bild: FGK / iStock − ronstik In Neubauten und bei der Sanierung sollten Lüftungsanlagen längst zum gebäudetechnischen Standard gehören. Bild: FGK / iStock − ronstik Download bereit stehen.

Bei richtiger Dimensionierung und korrektem Betrieb des Lüftungssystems bleibt der Gehalt an CO 2 , Schadstoffen und Keimen in der Raumluft gering, ohne dass die Fenster geöffnet werden müssen. Dadurch wird Heizenergie gespart, Außenlärm und Pollen bleiben draußen, gleichzeitig steigen Wohlbefinden und Leistungsfähigkeit der Nutzer. Zudem können Lüftungsanlagen im Sommer durch intensive Nachtlüftung der Hitze im Raum entgegenwirken. In Neubau und Sanierung darf eine Lüftungsanlage nicht fehlen. Sie gehört zur Grundausstattung im nachhaltigen Gebäude und ist Pflicht im Hinblick auf die Klimaschutzziele.