V.l.: Klaus-Philipp Felderer, Vorsitzender der Geschäftsführung der Felderer GmbH, Daniel Raab, Geschäftsführer von Raab Lüftungstechnik, und Ola Ringdahl, Präsident und CEO von Lindab.

Bild: Felderer V.l.: Klaus-Philipp Felderer, Vorsitzender der Geschäftsführung der Felderer GmbH, Daniel Raab, Geschäftsführer von Raab Lüftungstechnik, und Ola Ringdahl, Präsident und CEO von Lindab. Bild: Felderer Felderer übernimmt als Teil der Lindab-Group den Kanalhersteller Raab Lüftungstechnik GmbH. Durch die Übernahme erweitert Lindab seine Aktivitäten in Deutschland und stärkt damit nach eigenen Angaben sowohl den Vertrieb als auch die Produktion von rechteckigen Lüftungskanälen.

Raab Lüftungstechnik ist in den letzten zehn Jahren stark gewachsen und habe sich als Hersteller von hochwertigen rechteckigen Lüftungskanälen in Süddeutschland etabliert. Die Produktion zeichne sich durch hohe Effizienz und Qualität aus, so die Unternehmen. Die Raab Lüftungstechnik wird eine Tochtergesellschaft der Felderer GmbH sein, die Lindab im Jahr 2022 übernommen hat. Die beiden Unternehmen arbeiten bereits zusammen und werden sich gegenseitig gut ergänzen.