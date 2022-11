Trane Technologies erwirbt AL-KO Air Technology

Trane Technologies heißt AL-KO Air Technology willkommen. V.l.: Rolf Paeper (Acquisition Integration Leader), Jose La Loggia (Präsident Commercial HVAC EMEA) und Dr. Christian Stehle (Managing Director, AL-KO Air Technology)

Trane Technologies hat mit Wirkung zum 1. November 2022 AL-KO Air Technology übernommen, einen Geschäftsbereich der AL-KO SE mit Sitz in Jettingen-Scheppach, Deutschland. Das Unternehmen entwickelt, produziert, vertreibt und wartet ein komplettes Sortiment an Lüftungsgeräten und Absauganlagen für diverse Anwendungsfälle in verschiedenen Märkten, z. B. Pharmazeutik, Gesundheitswesen, Industrieprozesse, Einzelhandel, Freizeit und Gewerbegebäude. Der Hersteller wird das Produkt- und Dienstleistungsportfolio von Trane Commercial HVAC in Europa und Asien um Lösungen für die Luftbehandlung, Absaugung und Belüftung ergänzen.

Ungefähr 800 Mitarbeiter von AL-KO Air Technology in Europa und China haben sich dem Team von Trane Technologies angeschlossen. Die drei Produktionsstandorte des Lüftungsspezialisten ─ in Jettingen-Scheppach und Wittenberg, Deutschland, sowie Taicang, China ─ sind nun Teil des Konzerns, ebenso wie die Vertriebsbüros in Europa und Asien. Dr. Christian Stehle, derzeitiger CEO von AL-KO Air Technology, wird das Unternehmen weiterhin leiten und an Jose La Loggia, Präsident Commercial HVAC EMEA, berichten.