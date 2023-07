GEG-Novelle solle in mehreren Punkten überarbeitet werden

Frank Ernst, Geschäftsführer des BTGA, des FGK und des RLT-Herstellerverbands.

Bild: Frank Ernst / privat Frank Ernst, Geschäftsführer des BTGA, des FGK und des RLT-Herstellerverbands. Bild: Frank Ernst / privat BTGA), des Fachverbandes Gebäude-Klima e. V. (FGK) und des Herstellerverbandes Raumlufttechnische Geräte e. V., sowie Robert Hild, Geschäftsführer des VDMA Allgemeine Lufttechnik:

„Der vorläufige Stopp des sogenannten Heizungsgesetzes bietet die Möglichkeit, den Gesetzentwurf in einem ordentlichen parlamentarischen Verfahren gründlich zu beraten. Wir appellieren an die Bundestagsab-geordneten, die nun zur Verfügung stehende Zeit zu nutzen, um den Inhalt zu überarbeiten und weitere Verbesserungen am Gesetz vorzunehmen.“ Zu den zentralen Forderungen der TGA-Verbände gehören eine Überarbeitung des Paragraf 71p sowie die Anrechnung von Abwärme als erneuerbare Energie.