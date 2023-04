Die Anmeldung zum TGA-Kongress ist bis 7. Mai 2023 möglich.

Bild: FGK / panthermedia.net − gyn9037 Die Anmeldung zum TGA-Kongress ist bis 7. Mai 2023 möglich. Bild: FGK / panthermedia.net − gyn9037 Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung für einen Impulsvortrag gewonnen werden: Professor Anders Levermann. Für den Wissenschaftler ist unstrittig, dass die hohen Anforderungen an den Klimaschutz auch Anpassungen im Gebäudebereich erzwingen werden, wobei das Thema Energieeffizienz eine wichtige, aber nicht die alleinige Rolle spielen muss. Ein weiterer Aspekt, der zwangsläufig Auswirkungen auf den Gebäudebereich haben wird, sind die durch die Klimaveränderungen ausgelösten Extremwetterereignisse wie Überschwemmungen oder gar Schneekatastrophen, wie sie in den vergangenen Jahren an der Nordostküste der USA zu beobachten waren. Neben den Vorhaben zum Klimaschutz werden daher entsprechende Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel auf Gebäudebesitzer und -betreiber zukommen, so Prof. Levermann. Der Impulsvortrag wird im Rahmen der Eröffnungsveranstaltung des TGA-Kongresses am 23. Mai 2023 zu hören sein.

Die Anmeldefrist für den TGA-Kongress 2023 wurde verlängert, sodass Anmeldungen bis 7. Mai 2023 möglich sind. Alle Informationen zum Vortragsprogramm, den begleitenden Workshops und zur Abendveranstaltung gibt es auf der Website der Veranstaltung.