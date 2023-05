Technologieoffenheit statt technologische Vorfestlegungen

BTGA-Präsident Bernhard Dürheimer eröffnet die BTGA-Mitgliederversammlung 2023 in Nürnberg.

Bild: ja / BTGA e.V. BTGA-Präsident Bernhard Dürheimer eröffnet die BTGA-Mitgliederversammlung 2023 in Nürnberg. Bild: ja / BTGA e.V. BTGA), bei der Eröffnung der Mitgliederversammlung des Verbands am 5. Mai 2023 in Nürnberg. Die Bundespolitik habe in den vergangenen Monaten ihre Prioritäten merklich verschoben: von der Technologieoffenheit hin zu technologischen Vorfestlegungen. „Scheuklappen und eine ideologische Brille sind kontraproduktiv, denn sie schränken die Handlungsoptionen der Menschen ein und verstellen den Blick für sinnvolle und wirtschaftliche Maßnahmen zum Klimaschutz und Energiesparen“, sagte Dürheimer.

Jan Opländer (l.) und Roland Fischer sind neue Vizepräsidenten des BTGA.

Der ehemalige BTGA-Präsident Josef Oswald informierte die Delegierten in Nürnberg über die Arbeiten an der neuen Beitragsordnung. Diese und Anpassungen der Satzung des Verbandes seien notwendig, damit sich die BTGA-Organisation auch in der Zukunft erfolgreich ihren Aufgaben stellen kann. „Die Reformen werden dafür sorgen, dass der BTGA ein moderner und schlagkräftiger Bundesverband bleibt“, sagte Oswald.