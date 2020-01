Wechsel im Wieland-Vertriebsteam NRW

Frank Wortmann übernimmt ab März 2020 den größten Teil des technischen Außendienstes der Wieland Haustechnik für das Vertriebsgebiet Nordrhein-Westfalen von Ulrich Busowitz, der in den Ruhestand geht.

Frank Wortmann ist bereits für die technische Beratung der Haustechnik-Kunden in den Postleitzahlengebieten 31 bis 34, 37, 48, 49, 58 und 59 zuständig. Ab Frühjahr 2020 gibt es einige Änderungen. So fällt auch die Wieland-Kundschaft im Objektgeschäft in den PLZ-Gebieten 40 bis 47 sowie 50 bis 52 in seinen Zuständigkeitsbereich. Desweiteren wird das PLZ-Gebiet 31 zukünftig von Harald Cohrs, das PLZ-Gebiet 37 von Frank Sommer und die PLZ-Gebiete 34 und 53 von Oliver Hattemer betreut.

„Wir danken Ulrich Busowitz für sein langjähriges Engagement und die exzellente vor-Ort-Betreuung unserer Kunden in Nordrhein-Westfalen und freuen uns, dass Frank Wortmann die Beratung im NRW-Objektgeschäft nahtlos fortführt“, sagt Roland Müller, Leiter Vertrieb, Wieland Haustechnik.

Frank Wortmann ist für die NRW-Kundschaft ab März telefonisch unter +49 2554 9198511 zu erreichen, sowie per Mail unter Frank.Wortmann@wieland.com

Im Fokus des technischen Außendienstes von Wieland steht das beratungsintensive Objektgeschäft, das die technische Beratung inklusive vor-Ort-Betreuung der Bauvorhaben umfasst.

Ulrich Busowitz ist seit rund 30 Jahren bei Wieland im kaufmännischen und technischen Außendienst tätig und begleitet Großprojekte namhafter Bauherren im NRW-Objektgeschäft. Als technischer Kaufmann und Energieberater betreut er Architekten, Ingenieurbüros, SHK-Installateurbetriebe und SHK-Innungen, Berufsschulen sowie den Großhandel.