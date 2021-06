Swegons Online-Veranstaltung zum Nachschauen

Am 18. Mai 2021 hatte Swegon zu einer Expertenrunde und anschließenden Kurz-Seminaren eingeladen. Über 200 Teilnehmer fanden sich zur Expertenrunde und den anschließenden Sitzungen ein. Das übergeordnete Thema: „Die Herausforderung der Gegenwart – Menschen, Gebäude, Umwelt“.

Über 200 Planer, Anlagenbauer und Betreiber diskutierten auf einer Online-Veranstaltung von Swegon.

Screenshot: Swegon Über 200 Planer, Anlagenbauer und Betreiber diskutierten auf einer Online-Veranstaltung von Swegon.

Swegon hatte drei Größen der Branche versammelt: Der Geschäftsführer des Fachverbands Gebäudeklima e.V. Günther Mertz verdeutlichte anhand der besorgniserregenden Situation in den deutschen Klassenräumen, wie wichtig das Innenraumklima für unser Wohlbefinden und unsere Leistungsfähigkeit ist: „In ihrer Not versuchten Elternverbände durch eigene Finanzierung Luftreinigungsgeräte für Klassenzimmer zu beschaffen – dabei sind die technischen Lösungen der Hersteller wirksam, wirtschaftlich und schnell umsetzbar“. So bietet Swegon bedarfsgeregelte Raumklimakonzepte für Bestands- und Neubauten an.

Den Klimaschutz hatte der Vorstandsvorsitzende vom Bundesverband Wärmepumpe e. V., Paul Waning, im Blick: „Die Vorzeichen stehen gut – Betreiber, Handwerker und Politiker haben die Wärmepumpe als DIE Technologie der Wärmewende anerkannt; wenn wir jetzt noch eine deutliche Strompreisentlastung erreichen, finanziert durch die CO 2 -Abgabe, leisten wir einen noch größeren Beitrag zum Klimaschutz.“ Vor allem im wachsenden Bereich der Großwärmepumpen und in der Kühlung liegen die Stärken von Swegon: Der Hersteller bietet multivalente Heiz-Kühllösungen und individuelle Regelungskonzepte bis 1,5 MW Leistung.

Den Blick auf einen europäischen Nachbarn ermöglichte Alfred Freitag, Präsident des Schweizerischen Vereins für Luft- und Wasserhygiene: „Mit dem Mief in den Klassenräumen haben wir genauso zu kämpfen; bei der Wärmebereitstellung hat letztendlich eine Allianz aus Herstellern, öffentlicher Hand und Energieversorgern den Knoten zum Platzen gebracht: Heute machen in der Schweiz Wärmepumpen mehr als die Hälfte der neu installierten Heiztechnik aus!“

Nach der Diskussion vertieften die Teilnehmer ihr Wissen in Themenräumen: Der TÜV erläuterte Planungshinweise beim Umgang mit brennbaren Kältemitteln, ecoGreen beleuchtete das aktuelle Förderregime und das Planungsunternehmen Drees & Sommer zeigte mit den Beratern von M.O.O.CON neue Gebäudekonzepte.

Wer nicht dabei war, aber neugierig ist, findet eine Aufzeichnung und die kompletten Tagungsunterlagen sowie weiterführende Informationen auf www.swegonlive.de.