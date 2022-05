Bild: Solar Promotion Bild: Solar Promotion EM-Power Europe, vom 11. bis 13. Mai 2022 auf der Messe München. Interessierte finden die jungen Unternehmen beim Gemeinschaftsstand Start-ups@The smarter E Europe oder dem Gemeinschaftsstand „Innovation made in Germany“ des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) in Halle B5 sowie an ihren Ständen. Zudem stellen die Teilnehmer des Start-up Gemeinschaftsstandes sich und ihre Produkte, Lösungen und Geschäftsmodelle in kurzen, 10-minütigen Präsentationen auf der Start-up Stage vor.