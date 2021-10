Resideo eröffnet neues Technikum

Resideo Technologies Inc., Anbieter von Wohnkomfort- und Sicherheitslösungen, hat ein neues Technikzentrum in Lotte eröffnet. Das Zentrum wird eine Schlüsselrolle bei der Umsetzung der Pläne des Unternehmens für umweltfreundlichere Technologien, insbesondere Wasserstoff, spielen.



Das Technikum beherbergt die in Lotte ansässigen Mitarbeiter, die sich auf die Messung und Prüfung von Sicherheitseinrichtungen für weltweit tätige Hersteller von Heizkesseln und Warmwasserbereitern spezialisiert haben. Für die Entwicklung von Produkten und Geräten stehen unter anderem 27 verschiedene Teststationen zur Verfügung. An den Kesselteststationen können zum Beispiel acht verschiedene Arten von Gasen verwendet werden, um somit die weltweiten Anwendungen zu repräsentieren.



Die Eröffnung des Zentrums markiert den Abschluss der rund 15 monatigen Bauzeit, die im Februar 2020 mit dem traditionellen Spatenstich begonnen hat. Dabei haben der EMEA-Geschäftsführer von Resideo und Mitglieder des Lotte-Teams gemeinsam mit den örtlichen Architekten und dem Bauunternehmen die erste Schaufel Sand geworfen.

Mario Moura, Geschäftsführer von Products & Solutions EMEA, sagte: "Ich freue mich, dass wir unser neues Technikum in Lotte eröffnet haben. Die Investition, die wir tätigen, ist ein wichtiger Teil unserer Pläne für umweltfreundlichere Technologien, insbesondere Wasserstoff. In den letzten Monaten haben wir intensiv mit unseren Kunden gesprochen, um unsere Wasserstoff-Roadmap weiterzuentwickeln, und ich bin gespannt, was wir in Zukunft mit der Unterstützung unserer Forschungs- und Entwicklungskollegen in unserem neuen technischen Zentrum in Lotte erreichen können."