Neuer Windhager-Gebietsleiter

Um den Markttrend im Bereich Festbrennstoffheizungen besser unterstützen zu können, setzt die Windhager Zentralheizung GmbH auf eine flächendeckende Kundenbetreuung in Deutschland. Damit ist man in der Lage, gezielter auf die Wünsche der Kunden einzugehen und die Endkundenberatung besonders flexibel zu gestalten. In diesem Zusammenhang haben die Kunden des Heizungsspezialisten in Nordrhein-Westfalen einen neuen Ansprechpartner erhalten.

Mit Wirkung zum 1. Januar 2021 nahm Carsten Hassel seine Tätigkeit im Betreuungsgebiet Nordrhein-Westfalen auf. Der gelernte Zentralheizungs- und Gas- und Wasserinstallateur kann bereits auf eine langjährige Berufspraxis, zunächst als Kundendiensttechniker und später als Abteilungsleiter im Bereich Heizungen in einem regional agierenden Installationsbetrieb, zurückblicken. Als Gebietsbetreuer steht nun für Carsten Hassel neben der beratenden Tätigkeit in erster Linie die Umsetzung der Windhager-Markenpolitik sowie die Gewinnung neuer Partner aus dem Heizungsfach im Zentrum seines Aufgabenbereichs.