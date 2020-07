Neuer Vertriebsleiter bei RMB/Energie

Am 1. Juni 2020 übernahm Jan Pille die Vertriebsleitung bei RMB/Energie. Damit hat sich der aufstrebende norddeutsche Hersteller von BHKW im kleinen und mittleren Leistungsbereich einen erfahrenen Branchenprofi an Bord geholt. Der 52-jährige Diplomingenieur für Physikalische Technik (FH Aachen) folgt auf den bisherigen Vertriebsleiter, der das Unternehmen zum 29. Februar 2020 verlassen hat.



Jan Pille verfügt durch seinen bisherigen beruflichen Werdegang sowohl über langjährige Vertriebserfahrung als auch über tiefgreifende Kenntnisse im Spezialbereich der Energie- und KWK-Technik. Bisherige Stationen waren: Technical Specialist und Team Lead bei der Emil Tepe GmbH, die Funktion als Managing Director bei der Deutschen KWK-Gesellschaft mbH und Managing Director bei der Pro2 Anlagentechnik GmbH. Fast zwölf Jahre arbeitete Jan Pille in verschiedenen leitenden Funktionen beim norddeutschen BHKW-Spezialisten Seva Energie AG, davon sechs Jahre als Managing Director. Die letzten Stationen vor dem Wechsel zu RMB/Energie waren Vertriebsbeauftragter bei der FEAG GmbH, einer ehemaligen Siemens-Tochter mit spezieller Kompetenz im Transformatoren- und Schaltanlagenbau sowie Vertriebsleiter bei Weltec Biopower GmbH, einem Spezialisten im Anlagenbau.



Seine Schwerpunkte in der neuen Position sieht er in der Umsetzung strategischer Vertriebsziele im nationalen Markt in enger Zusammenarbeit mit Fachhandwerkern, Planungsbüros, OEM-Partnern und dem Fachgroßhandel.