Neuer Vertriebs- und Serviceleiter bei Deos

Zum 1. Februar 2021 wurde Kai Baumann Vertriebs- und Serviceleiter des Geschäftsbereichs Control Systems der Deos AG. Der 39-jährige Diplom-Ingenieur Elektrotechnik verfügt über umfangreiche Erfahrungen in den Bereichen Industrieund Gebäudeautomation und somit über tiefe Branchenkenntnisse.

Als Vertriebs- und Serviceleiter der Deos AG wird Kai Baumann den vom Unternehmen eingeschlagenen strategischen Weg weiter vorantreiben. Dieser beinhaltet den Ausbau des bestehenden Partnernetzwerks und der Intensivierung der Kundenbindung. Im Servicebereich verantwortet der Rheinenser den Ausbau der Angebote im Bereich Schulung und Workshops und dem technischen Support zur aktiven Partnerunterstützung.

„Da nun die Bereiche Vertrieb und Service unter einer Leitung gestellt werden, erhält die Deos AG noch mehr Partner- und Marktnähe. So werden wir unseren Partnern professionelle technische Unterstützung zur Seite stellen von denen sie noch mehr profitieren. Am Ende stärken diese Bemühungen unsere Kundenbeziehung“, so Stefan Plüth, CEO und Vorstandsvorsitzender der Deos AG.

Kai Baumann ist ein vertrautes Gesicht bei der Deos AG: Der leidenschaftliche Segler war bereits über sieben Jahre lang bei dem Rheiner Integrations- und Automatisierungsexperten beschäftigt. Bis 2016 verantwortete er als Prokurist und Management Direktor u. a. das internationale Deos-Geschäft. Der 39-Jährige arbeitete zuletzt als Geschäftsführer und Sales Manager beim Emsdettener Unternehmen Lammers Automation GmbH und war so der Deos AG und der Gebäudeautomation immer verbunden.

Der studierte Diplom Ingenieur kehrt zurück, „weil es mir wichtig ist, in einem inhabergeführten Unternehmen zu arbeiten, welches eine langfristige Strategie verfolgt und bei dem ich meine vertriebliche Leidenschaft voll einbringen kann.“ Die Mischung aus Internationalität, technischen Produkten, Projektgeschäft und Kundennähe hat Kai Baumann zusätzlich gereizt.

„Mit Kai Baumann setzen wir einen hochqualifizierten Mitarbeiter auf diese wichtige Position, der sowohl langjährige Branchenerfahrung besitzt als auch die Deos AG gut kennt. Mit seinem tiefen Fachwissen in der Gebäudeautomation sowie vertrieblichem Know-how ist er eine Bereicherung für unser Unternehmen“, so der Inhaber Stefan Plüth.