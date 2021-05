Neuer technischer Verkaufsberater bei Conti+

Die Conti+ Sanitärarmaturen GmbH baut ihre Präsenz in Niedersachsen und Sachsen-Anhalt aus. Am 1. Mai 2021 startete Thomas Schäffer als technischer Verkaufsberater bei dem Armaturenhersteller und betreut die Gebiete in Niedersachsen, Sachsen-Anhalt und Teile Nordrhein-Westfalens.

Der 48-jährige hat fast 30 Jahre Erfahrung in der Armaturenindustrie und war zuvor im Außendienst für verschiedene Fachgroßhändler der Heizung-, Sanitär- und Elektrobranche sowie für einen Armaturenhersteller tätig.

Hierzu Martin Liese-Flügel, Verkaufsleiter Nord bei der Conti+ Sanitärarmaturen GmbH: „Thomas Schäffer bringt umfangreiche Erfahrung und Fachkompetenz im Bereich Armaturen mit und wird für Planer, Handwerker, Ämter und den Großhandel gleichermaßen ein wertvoller Ansprechpartner sein. Wir freuen uns sehr, dass wir ihn als neuen technischen Verkaufsberater gewinnen konnten.“