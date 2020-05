Neuer Hauptniederlassungsleiter bei Inovis Ingenieure

Thomas Wiringer leitet Niederlassung in München

Thomas Wiringer hat zum 1. Mai 2020 die Leitung der Hauptniederlassung der Inovis Ingenieure GmbH in München übernommen.



„Wir freuen uns, einen so erfahrenen Kollegen als Niederlassungsleiter für unseren Münchner Standort gefunden zu haben“ so Geschäftsführer Thomas Steinberger, der bisher die Hauptniederlassung leitete. „Künftig werde ich mich aus dem operativen Geschäft zurückziehen und mich neben meinen Aufgaben als Geschäftsführer vermehrt strategischen Aufgaben im Unternehmen widmen.“

Thomas Wiringer, Diplom-Ingenieur (FH) Versorgungstechnik, Technischer Betriebswirt und Energieberater, war nach seinem Studium zunächst lange Jahre beim Ingenieurbüro Schiegerl und später dann in verantwortlicher Position bei Glasmann Ingenieure in Pfaffenhofen tätig.