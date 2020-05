Neuer Geschäftsführer bei Mobil in Time Deutschland GmbH

Michael Thiess (32) ist seit 1. April 2019 als Vertriebsleiter und Mitglied der Geschäftsleitung bei Mobil in Time Deutschland GmbH tätig. Herr Thiess übernahm per 1. April 2020 die Geschäftsführung der deutschen Gesellschaft innerhalb der Mobil in Time-Gruppe. Mobil in Time Deutschland GmbH gehört zur erfolgreichen Unternehmensgruppe MiT Energie Holding AG, einerm Anbieter für temporäre Energielösungen in den Bereichen mobile Kälte und Wärme im DACH-Gebiet.Er garantiert dadurch Kontinuität in der Kundenbetreuung und Erfolg in der Wachstumsstrategie von Mobil in Time Deutschland.



Michael Thiess bringt fundierte Führungserfahrung im Verkauf, Handel, Export und Key Account Management von marktführenden Unternehmen der Bau- und Industriebranche mit. Für seine Aufgaben ist Thiess fachlich bestens gerüstet. Neben seinem Studium der BWL und Wirtschaftspsychologie spezialisierte sich Thiess unter anderem als Fachwirt International Business.



Als Geschäftsführer der Mobil in Time Deutschland, wird Thiess die positive Entwicklung des Vermietungsspezialisten auf dem deutschen und internationalen Markt weiter vorantreiben. Michael Thiess, neuer Geschäftsführer von Mobil in Time Deutschland, über seine Beförderung: „Mit der Zugehörigkeit zur erfolgreichen und dynamischen Mobil in Time-Gruppe und des angestrebten Wachstums, freue ich mich, mit meinem erfahrenen Team die richtigen Impulse am Markt zu setzen sowie unsere Kunden weiterhin kompetent und zuverlässig zu betreuen.“