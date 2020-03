Mike Newman, der Vater von BACnet, verstorben

In Trauer nimmt die weltweite BACnet-Community Abschied von Mike Newman. Unser tiefes Mitgefühl gilt seinen Angehörigen. Mit BACnet hat er sich ein Denkmal gesetzt, dessen Bedeutung Branchenkennern vertraut ist. Wir wollen diesen sympathischen Fachkollegen ehren, indem wir weiterhin konsequent die Anwendung seines Standards fordern, einsetzen und aktiv nutzen.



Seine Initiative und seine Bemühungen, ein Datenkommunikationsprotokoll für Gebäudeautomation zu standardisieren, werden wir niemals vergessen. Mit Mike hat uns auch eine Brücke zwischen Europa und Nordamerika verlassen. Möge er in Frieden ruhen.



Mitte der 1970er Jahre übernahm Mike Newman an der Cornell University, Ithaca NY, den Betrieb eines Energiemanagementsystems. Er schrieb: „Damit begann der eigentliche Ärger. Alle Firmen der Gebäudeautomation begannen, DDC-Ausrüstungen anzubieten – und keine von ihnen konnte mit anderen kommunizieren. Ich begann mich zu fragen, wer an einem Standardprotokoll arbeitet. Es war mir klar, dass das Fehlen eines Standards letztlich ein großes Hindernis für die breite Einführung der DDC-Technologie darstellen würde.“

Als IBM zu dieser Zeit ein Integrations-Protokoll „FACN“ für deren Standorte einführte, trat Mike Newman Ende 1986 in Kontakt mit der ASHRAE. Das war der Impuls für die Standardisierungsarbeit in der ASHRAE-Arbeitsgruppe 135. Das resultierende Protokoll ANSI 135 wurde ab 1992 als Marke „BACnet“ geschützt und ist seit 2004 weltweiter ISO-Standard 16484-5.

Die ASHRAE-Arbeitsgruppe ist bis heute aktiv und auch Mike Newman war bis zuletzt dabei. Wir werden Mike Newman alle sehr vermissen und ihm ein ehrendes Andenken für seine Verdienste um die Gebäudeautomation bewahren.